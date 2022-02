Lambán: "Si tuviéramos que competir Aragón y Cataluña, no tengo ninguna duda de que ganaría Aragón"

100 paises, 3.000 deportistas y 9 federaciones internacionales durante 17 días para realizar 100 pruebas en 16 disciplinas. Así serían los Juegos Olimpicos de Invierno de 2030 si la candidatura de Aragon y Cataluña para organizarlos llega a buen puerto y es seleccionada como sede. Para que todo esto sea posible, Cataluña debe dar su brazo a torcer y admitir, de una vez por todas, que esta es una candidatura de país.

El presidente Lambán afirma que no se van a construir macroinstalaciones porque el Pirineo aragonés ya cumple todos los requisitos técnicos para albergar estos Juegos. La oportunidad es irrepetible para los Pirineos, sus empresas y sus habitantes. "No se van a construir macroinstalaciones. La sostenibilidad va a ser lo primero que va a exigir el COI y si logramos organizar los Juegos, el Pirineo sería objeto de la visita de miles de futuros participantes que vendría aquí a entrenar e incluso, en algunos casos, a vivir proyectando la imagen del territorio a niveles inimaginables hasta entonces", ha afirmado Lambán.

El presupuesto para los Juegos sería de 1.400 millones de euros aportados por patrocinadores y el COI. La candidatura, afirma Lambán, será un éxito si Cataluña no pone palos en las ruedas pero ahora mismo el presidente no es demasiado optimista: "Una candidatura de los Juegos de 2030 solo la puede liderar el Comité Olímpico Español y sin respetar esas reglas, que el Gobierno de Cataluña no respeta, la candidatura esta abocada al fracaso. Voy a seguir trabajando contra viento y marea para que salga adelante. Si ahora mismo les dijera que soy demasiado optimista, no les estaría diciendo la verdad".

Lambán además, reivindica la capacidad y experiencia de Aragón en la presentación de candidaturas y organización de eventos. "Cualquier tensión política y cualquier ruido que se produzca antes, durante o después de la presentación de la candidatura, la arroja al fracaso más absoluto. En definitiva y esto es lo que quería decir con toda rotundidad, si tuvieramos que competir Aragón y Cataluña, una contra otra por la realización de los Juegos, o si una tuviera que asumir el liderazgo frente a la otra, yo no tengo ninguna duda de que ganaría Aragón", ha aseverado con contundencia el presidente Lambán.

CS Y PP NO SE FIAN NI DE PERE NI DE PEDRO

La oposición, por cierto, ha mostrado su desconfianza respecto a la Generalitat y ha pedido a Lambán una mayor determinación a la hora de defender los intereses de Aragón. "Pere no es de fiar, pero Pedro tampoco. Con los catalanes siempre y a todos sitios, pero con el gobierno sectario de la Generalitat, ni a la vuelta de la esquina", le ha advertido a Lambán el líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez.

Tirón de orejas al presidente también, desde el Partido Popular. "Debe defender la imagen de Aragón y los intereses de todos los aragoneses. Se lo hemos oido decir en Twitter, pero aún no se lo hemos oído decir en Cataluña que es donde intentan menospreciar y humillar a los aragoneses", resaltado Mar Vaquero.



