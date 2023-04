Lambán: "No soy el Delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Aragón"

El líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha asegurado en COPE que la presencia de Pedro Sánchez en nuestra comunidad siempre será bienvenida aunque prefiere que en la próxima campaña electoral, el debate se centre en los temas de Aragón, "lejos de los frentismos y el ruido madrileño", y que los comicios del 28 de mayo no se conviertan en una primera vuelta de las elecciones generales.

Lambán siempre ha sido uno de los barones socialistas más críticos con Sánchez, principalmente con la política de alianzas del jefe del Ejecutivo central. El presidente aragonés asegura que él no es el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Aragón y aunque jamás -dice- le será desleal, hay cosas que no comparte. Y es que según Lambán, la gobernabilidad de un país no puede depender de las fuerzas independentistas. En relación a una posible renovación tras las elecciones de algún tipo de alianza como el cuatripartito que actualmente preside, Lambán ha insistido en que sigue abierto al pacto.

De su principal rival, el líder del PP Jorge Azcón, asegura que todavía no ha explicado qué proyecto tiene para Aragón y ha calificado de “ocurrencia” la propuesta del candidato popular para que gobierne la lista más votada.

En otro orden de cosas, el presidente ha adelantado que esta semana hará llegar al resto de Comunidades Autónomas, la 'Iniciativa aragonesa para la Sostenibilidad y la Eficiencia del Sistema Nacional de Salud', un documento con el que el Gobierno de Aragón va a tratar de buscar un consenso con el resto de territorios para tratar de mejorar la sanidad pública.

Síguenos también en Twitter y Facebook.