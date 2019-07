Lambán se someterá al debate de investidura el 30 y 31 de julio pero aún no tiene apoyos suficientes

30 y 31 de julio. Esa es la fecha del debate de investidura de Javier Lambán como presidente de Aragón. Lo anunciaba ayer el presidente de las Cortes, Javier Sada. De aquí a entonces debería cerrarse el acuerdo entre PSOE y Podemos porque los votos de la formación morada son imprescindibles. Las negociaciones siguen con mejor talante y, ahora sí, con una fecha marcada en rojo en el calendario. Sada no quería meter más presión a las negociaciones pero considera que ya ha pasado "tiempo suficiente". Podría haberse celebrado la semana que viene pero nadie quiere que coincida con el pleno del Congreso del 22 al 25 de julio para la investidura de Pedro Sánchez. Sada dijo ayer que prefería "que no coincidiera con otros debates que puedan, si no entorpecer, restar importancia al debate en Aragón".

La Junta de Portavoces ordenará hoy el desarrollo del debate, aunque hay poco espacio para la innovación. El día 30 se reserva para el discurso del candidato, Javier Lambán. El 31 se producirá el debate con los grupos y también la votación, en la necesita mayoría absoluta, es decir, 34 votos. Si no lo consiguiera, se repetiría la vootación 24 horas más tarde, el 1 de agosto. Entonces le bastaría con mayoría simple (más síes que noes).

Si tampoco entonces lo consiguiera, comenzaría de nuevo el proceso. El presidente de la Cámara tendría que volver a iniciar una ronda con los grupos parlamentarios, se proclamaría de nuevo un candidato y se celebraría otro pleno en el plazo máximo de 10 días. Y así hasta el 20 de agosto, la fecha límite en la que, si no hay acuerdo, se convocarían de nuevo elecciones.

Podemos, imprescindible

Mientras, el escenario de las negociaciones continúa abierto. Los votos de Podemos son imprescindibles, tanto para conseguir la mayoría absoluta como la mayoría simple. PSOE, PAR, CHA e IU suman 31 votos, los mismos que PP, CS y Vox. Así que la abstención de Podemos no sería suficiente. Necesitan el “sí.

Aunque el acuerdo está lejos de cerrarse, algo ha cambiado en el "tono" de las reuniones, como reconocen desde socialistas y morados. Nadie quiere repetir elecciones ni tampoco "un gobierno condicionado por la ultraderecha". Las dos partes hablan, ahora sí, de entendimiento y de negociación "seria y honesta". Más allá de esto, en realidad no hay avances significativos en la negociación.

Hoy volverán a reunirse pero han hecho un "pacto de silencio para que este buen clima no se estropee". Así que toca esperar. La comunicación, nos dicen, será ahora constante hasta que se cierre, o no, un acuerdo.

