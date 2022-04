Lambán: "Me siento muy cómodo con el himno de Aragón y el de España"

El desplante del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (CHA), al Himno de España durante la celebración del acto institucional del Día de San Jorge en el Palacio de la Aljafería no ha pasado inadvertido. El presidente aragonés, Javier Lambán, ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con uno de sus socios de gobierno y se ha limitado a decir que no opina "sobre las conductas de cada cual".

No obstante, sí ha dejado claro que él se siente "muy cómodo" e "identficado" tanto con el Himno de Aragón como con el de España. "Cuando uno sucede al otro y coinciden en un mismo acto -como sucedió en el acto del 23 de abril- me siento doblemente cómodo", ha rematado a preguntas de los periodistas.

Su respuesta viene tras las críticas de José Luis Soro por el hecho de que el Himno de España cerrara el acto del Día de Aragón. Soro, quien será el candidato de CHA a la presidencia de Aragón en 2023, hizo visible su malestar en el acto institucional, cruzando los brazos y mirando hacia un lado cuando sonaba el Himno nacional. Una actitud bien distinta a la que había mantenido unos instantes antes mientras se escuchaba el Himno de Aragón, con la mirada al frente y los brazos extendidos a ambos laterales de su cuerpo.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (CHA), mientras sonaba el Himno de España en el acto institucional de San Jorge









Su disgusto no fue solo un asunto de expresión corporal. Soro dejó clara su opinión a través de Twitter. "Salgo de la Aljafería del acto institucional del Día de Aragón. Incomprensiblemente, ha terminado con el himno de España. El Día de Aragón. El himno de España. Todo muy coherente", señaló en un mensaje.

Salgo de la Aljafería del acto institucional del Día de Aragón. Incomprensiblemente, ha terminado con el himno de España. El Día de Aragón. El himno de España. Todo muy coherente… Bueno, acabaremos el día con la música de Ixo Rai! — Pepe Soro (@pepesoro) April 23, 2022

Su actitud generó malestar en otros grupos políticos. El coordinador de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, le respondió a través de la misma red social. "Desde el aprecio que te tengo, Pepe, esto es sencillo: Si no estás cómodo, formando parte de un gobierno constitucionalista y sin complejos, que no duda en vincular la fiesta de Aragon con el himno del país al que pertenece, lo normal es que la vuelta a casa la hagas ya en taxi", escribió.









También Julio Calvo, de Vox, se refirió a esta asunto en Twitter, con una foto en la que se aprecia la actitud física de Soro mientras sonaba el himno de España: "No sé si creen ser más o mejores aragoneses que el resto, pero no lo son. Yo no soy aragonesista. Yo soy algo más digno y más noble: soy simplemente aragonés. Y por tanto, español".





