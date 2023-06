Lambán: “Mi relevo en Aragón no será impuesto por Ferraz, aunque sea lo último que haga en política”

Han pasado 9 días tras la derrota del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. El líder de los socialistas aragoneses y presidente en funciones del Gobierno regional, Javier Lambán ha tenido tiempo para masticar los resultados y este martes ha decidido explayarse y hablar sin tapujos.

Lo ha hecho en un desayuno informativo con periodistas, sin cámaras ni micrófonos, pero dejando claro desde el principio que todo lo que dijera se podía contar. Y así, relajado y cómodo, ha desgranado su particular análisis de la actualidad y del futuro de su partido y el suyo propio.

Lambán tiene claro que su contrincante, Jorge Azcón, “ha ganado en la estrategia”. “Queríamos excluir el debate nacional de la campaña en Aragón, el PP decidió elevarlo y acertaron. También Pedro Sánchez contribuyó pensando la campaña en clave nacional”, ha lamentado. El líder de los socialistas aragoneses admite que “las listas de Bildu y la ley del 'sí es sí' han supuesto un golpe casi irrecuperable”.

Pero, a pesar de ello, no cree que los resultados hayan sido especialmente malos. El PSOE solo ha perdido un diputado, pasando de 24 a 23. “Si no hubiese sido por la irrupción de Teruel Existe hubiéramos sacado 25, pero es el hundimiento de nuestros socios lo que nos lleva a la oposición”, asegura.

En este sentido, considera excesivo el golpe sufrido por Podemos en Aragón y su líderesa, Maru Díaz, consejera en funciones de Ciencia y Universidad. “Me duele lo de Maru, es una injusticia sideral, ella es una mujer de gran valía, independientemente de lo que haya hecho su partido a nivel nacional”, puntualiza.

“EL PP QUIERE ESCONDER A VOX”

Pero los resultados del 28M son pasado. El futuro pasa ahora por el relevo al frente del Pignatelli, que liderará Jorge Azcón, aunque todavía no está claro con qué fórmula. Mientras el líder de los populares sigue proclamando que quiere gobernar en solitario, Lambán tiene claro que “dependen de Vox, aunque los quieran esconder detrás de la cortina”.

“A mí nunca se me ocurrió decir que iba a gobernar solo, la estabilidad política tiene un requisito previo y es llegar a la investidura con 34 diputados (que marcan la mayoría en las Cortes), con pactos hechos con luz y taquígrafos”, ha explicado. Y ha recordado que la situación que se produjo hace dos legislaturas, en 2015, en la gobernó con un gobierno de coalición con CHA pero dependía de los votos de Podemos.

“No me entusiasmaba, pero les ofrecí entrar en el Gobierno, la presidencia de las Cortes, todo, fueron ellos los que decidieron no entrar y entonces firmamos un pacto de investidura”, ha señalado, recordando que hubo que “sudar” cada acuerdo, cada presupuesto, cada ley. Una situación que no cree que sea comparable a la idea de Azcón de gobernar en solitario con el apoyo externo de Vox. “A mí Echenique tampoco me gustaba, pero sabía que tenía que contar con él”, ha confesado.

Lambán no duda de que Azcón “no va a prescindir de Vox porque le debe el Gobierno”. Por ello, considera que la invitación a dialogar que el PP le ha hecho al PSOE es “un diálogo trampa, sin intención real de pactar, solo porque se avergüenza de Vox, sabe que sin ellos no hay opción alguna de que sea presidente”.

En este sentido, el líder de los socialistas no cree que Vox vaya a pasar por el aro. “No sé cuánto tiempo van a aguantar este deprecio, hay unas elecciones generales y tienen que hacer valer sus votos, no pueden dejar que su electorado piense que votarles no sirve de nada”, ha vaticinado. Pero precisamente por el escenario nacional abierto, Lambán no cree que haya investidura con Vox antes del 23J porque Azcón no quiere, Vox sí”.

TERUEL EXISTE Y EL PAR CON LA DPT EN JUEGO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el tablero político que se ha abierto, con PP con 28 diputados y Vox con 7, la suma de ambos garantiza una mayoría holgada. Si el PP deja fuera a los de Abascal, los posibles pactos con Aragón Existe (3 diputados) o el PAR (1 diputado), podrían servirle para una hipotética investidura con mayoría simple, pero serían insuficientes para gobernar.

Lambán cree que el PP quiere usar a ambas formaciones para blanquear a Vox, “pero ninguno de los dos es su seguro de vida”. También considera que va a intentar utilizar al resto de formaciones para echarles la culpa de que Vox entre finalmente en el Ejecutivo por no haber facilitado la investidura de Azcón.

¿Y qué harán los demás? El líder del PSOE cree que el PAR “se debate entre la oportunidad de alejarse del partido que los ha matado” o sucumbir a las ofertas del tipo “cuántos puestos necesitas y a cuántas personas necesitas colocar”. Para Lambán, si el PAR accede, “será su desaparición”. “Azcón no quiere gobernar, quiere mandar, aniquilando toda clase de oposición y dándole el abrazo del oso a todo el que se acerque”, insiste.

Entretanto, señala que Teruel Existe “es un partido que nunca sabes por dónde va a salir”. Considera que apoyar al PP “les puede costar muy caro” y el PSOE se lo quiere llevar a su terreno. Y allí entra en juego la Diputación Provincial de Teruel. Lambán asegura que están abiertos a darles la presidencia de esta institución (en la que los de Guitarte tienen en su mano inclinar la balanza tanto hacia el PP como hacia el PSOE) en el marco de un acuerdo global, que incluya comarcas y ayuntamientos. En ese pacto, los socialistas integrarían también al PAR.

“FERRAZ NO DIRIGIRÁ MI RELEVO”

La misma noche del 28 de mayo, con la derrota aún por digerir, Lambán dejó entrever que su ciclo político había llegado a su fin. Días más tarde, aplazó su salida hasta la celebración del Congreso Regional del PSOE, previsto para 2025, aunque podría adelantarse a 2024 en función de lo que pase en el partido a nivel federal.

Y, en este punto, Lambán es transparente: “La dirección del partido emana de Aragón, sin ninguna decisión impuesta desde Ferraz, aunque sea lo último que haga en mi carrera política”. El barón socialista, que no ha tenido pelos en la lengua para exponer públicamente sus diferencias con Pedro Sánchez, quiere un “Aragón con voz propia”. “No puedo permitir un líder impuesto”, asegura.

No ha querido apostar por nadie porque “en este partido las herencias teledirigidas no funcionan”, pero ha asegurado que se le ocurren “10 o 12 personas que podrían ocupar la secretaría general”.

Tampoco le gusta la idea de que la dirección nacional del partido decida quién encabeza las listas para las elecciones generales en las tres provincias aragonesas. En todas las quinielas suena la ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría, con la que Lambán asegura no tener “ningún problema personal”. “No sé si entrará en el paquete de ministras enviadas desde Moncloa pero no despierta mucho entusiasmo en el territorio”, ha dicho.

En lo que respecta a su futuro personal, Lambán no tiene claro si recogerá su acta de diputado en las Cortes de Aragón. “Aún no lo he decidido”, asegura. Lo que sí descarta es encabezar la oposición como portavoz del grupo parlamentario socialista. “Es impropio de alguien que haya estado gobernando”, ha explicado, sin aclarar quién podría estar al frente: “Eso lo decidirá el partido”.

Lambán ha deslizado la posibilidad de acabar su carrera política como senador autonómico. Aunque no da nada por cerrado.

RELEVO TRANSPARENTE EN LA DGA

Lambán y Azcón con son líderes que dicen querer reunirse pero que no se encuentran. El popular planteó hablar con todas las fuerzas políticas de mayor a menor, empezando por el PSOE pero estos declinaron la invitación con el argumento de que, siendo Lambán aún presidente, es él quien tenía que citar a Azcón en la sede de la DGA. “No estoy ansioso por verle”, ha confesado.

Este lunes, el popular escenificó el plantón del socialista dando una rueda de prensa en los pasillos de las Cortes de Aragón, acusándole de “rebeldía democrática”. “Decir eso por no ir a arrodillarme me parece un exceso”, asegura Lambán.

El secretario general del PSOE aragonés no entiende las prisas. “Me he puesto en contacto con otros socialistas derrotados y el traspaso de poderes no ha empezado en ningún sitio, Azcón tiene una ansiedad enfermiza por sentarse en el sillón y casi por suplantar el papel de las Cortes, es inaudito”, insiste.

Eso no significa que no esté preparando su marcha. “He encargado a todos los consejeros un informe exhaustivo de cómo quedan sus departamentos y tienen orden de ponerse a disposición de los consejeros entrantes para hacer un traspaso de poderes transparente y con con una información puntillosa”, ha explicado.

Aún así. Lambán avanza cómo cree que será la legislatura: “Pasará la mitad intentando machacar a mi gobierno, haciendo oposición de la oposición; y la otra mitad inaugurando cosas del PSOE”.

Síguenos en Twitter y Facebook