Lambán: "El proyecto de la unión de estaciones nació y ha muerto en el Pirineo"

La Diputación Provincial de Huesca renuncia definitivamente a la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal con fondos europeos, lo que ha trasladado al presidente de Aragón, Javier Lambán, en un escrito remitido este martes que enviará también a la Secretaría de Estado de Turismo, porque sería "una barbaridad que esos 26,4 millones de euros se perdieran" y con el objetivo de que se destinen a otro fin. El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para explicar la situación en la que se encuentra el proyecto de unión de ambos centros invernales a través de Canal Roya sin querer entrar en los "problemas de judicialización" del mismo por la oposición creciente entre grupos ecologistas y algunos partidos políticos, que no obstante ha dicho que cree "que sí importan", y donde ha incidido en que el principal motivo de la renuncia es que no cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental, además del cronograma.

Una rueda de prensa en la que ha reconocido "cierta tristeza" y que le "duele" renunciar a 26 millones de euros de financiación europea, pero que le dolería "mucho más" que los perdiera Aragón, y una decisión que ha querido explicar "con la conciencia tranquila" después de haber lanzado "voces de alarma" en reuniones" en las que parece que no se ha acababa de entender el mensaje y a la vista de que "con estos plazos, tiempos y estado de la tramitación no se puede hacer" el proyecto.



Tras insistir en que la Diputación de Huesca "no es la promotora" sino el "instrumento para ejecutar el proyecto", del que es promotor Formigal, según aparece en el Plan de Interés General Autonómico (PIGA), y recordar que tanto la institución como los ayuntamientos y empresarios estaban de acuerdo con el mismo "al principio", ha lamentado que se ponga "toda la responsabilidad" sobre ellos cuando "todos" tendrán que asumir su parte, como ya le respondió a la consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón.

LAMBÁN TILDA EL PROYECTO DE "FINIQUITADO"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que el proyecto de la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal lo ha parado el propio territorio donde se iba a ejecutar: "esto nació en el Pirineo y, de momento, ha muerto en el Pirineo", ha enfatizado. En declaraciones a los medios durante una visita a la planta fotovoltaica y los regadíos de Fuentes de Ebro, Lambán se ha referido al carpetazo definitivo que se ha dado al proyecto de unir las estaciones del valle del Aragón y de la de Tena.

La DPH es la institución que debía ejecutarlo en virtud del convenio firmado con el Gobierno de Aragón y con Aramon (el grupo público de la nieve) en tanto en cuanto el gobierno central ha determinado que son las administraciones locales quienes deben gestionar los fondos Next Generation para planes de sostenibilidad turística, que iban a financiar la mayor parte del coste del proyecto. Por eso, ante la renuncia de la DPH Lambán cree que "hay que darlo por finiquitado", pero no debido a "la posición política de algunos" ni a "la presión social", sino porque "quien lanzó el proyecto, el Pirineo en su conjunto", en este momento "duda o directamente se opone a él".



"No hay más que decir", ha zanjado Lambán, quien no obstante ha mostrado su deseo de que en el futuro se puedan "reconstruir consensos". "Que la gente de la montaña se aclare y entonces igual podemos hacer la unión de estaciones", ha recalcado.