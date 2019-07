Javier Lambán ya es oficialmente candidato para ser investido presidente de Aragón. Hoy acababa el plazo para que el presidente de las Cortes, Javier Sada, propusiera un nombre y el socialista ha sido el único candidato, aunque todavía no tiene garantizados los apoyos suficientes. Sada no ha querido poner fecha todavía a esa investidura para no meter más presión: “sería malo para las necesarias tranquilidad de quienes están negociando”. El límite lo marca el reglamento: 2 meses desde que se constituyó la cámara. Eso es el 20 de agosto. Si para entonces Lambán no tiene apoyos suficientes, se convocarían de nuevo elecciones. Aunque Sada ha dicho que ningún grupo, de momento, baraja esta opción. Eso significa que habrá que seguir negociando.

Lambán necesita el apoyo de Podemos. Y la formación morada ha dejado claro que, hoy por hoy, no apoyan esa investidura de Lambán. Su portavoz, Maru Díaz, insta a seguir negociando “sin miedos ni vetos”.No aclaran si es indispensable su entrada en el Gobierno, una opción que el PAR no contempla. Díaz insiste en que sus votos son “indispensables” y en que “las negociaciones no están siendo sinceras ni honestas”. “No se está respetando el peso representativo de nuestra formación”, concluye.

El PSOE insiste en que sin la decisión “valiente e inteligente del PAR”, la izquierda no tendría opción de gobernar. Su portavoz, Vicente Guillén, invita a Podemos a hacer propuestas sobre la base del acuerdo con los regionalistas y a hablar de programas: “es lo que estamos haciendo con CHA e IU y es lo que queremos hacer con Podemos”. Pero tampoco aclara si la entrada en el Gobierno de la formación morada es el escollo que impide que la negociación avance ni si están dispuestos a aceptarla. “La gobernabilidad es otro apartado del que hablaremos cuando toque, ahora toca hablar de investidura”, asegura Guillén.

PP y C's culpan al PAR

PP y Ciudadanos votarán “no” a Lambán. Pero sus críticas han ido directamente al PAR por dejar en manos de Podemos la gobernabilidad de Aragón. El presidente de los populares, Luis María Beamonte, dice que “el PAR parecía determinante y quien lo es en realidad es Podemos gracias a la mala praxis del Partido Aragonés”. Preguntado por un posible escenario de repetición electoral, ha sido tajante al descartar “posibles alianzas” con los regionalistas. “Bajo ningún concepto mientras yo siga siendo presidente del PP”, asegura.

El líder de Ciudadanos, Daniel Pérez, ironizaba con la imagen del PAR como el “clavillo del abanico” que tantas veces han usado los regionalista: “Lo que hay es un pai-pai, Podemos tiene la sarten por el mango y eso es una mala noticia para los aragoneses”. En cualquier caso, admite que entiende que Podemos “no venda a precio de mortadela lo que ahora mismo es jamón de jabugo porque yo haría lo mismo”.

