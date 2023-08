Lambán pide a Azcón “transparencia” en las negociaciones y que no permita “interferencias de Madrid”

El presidente de Aragón en funciones, el socialista Javier Lambán, le ha pedido a Jorge Azcón “transparencia” en las negociaciones para conformar gobierno y que no permita “interferencias e imposiciones de Madrid”.

“Es preocupante la absoluta opacidad respecto a la naturaleza de esos acuerdos y pactos que se estén alcanzando, cuando la sociedad nos reclama transparencia y claridad”, ha indicado Lambán.

"A mí me preocupa por encima de todo el interés general de Aragón porque nunca se había producido una situación de esta naturaleza" ha continuado Lambán. Por eso, ha pedido a Azcón que rectifique “las pautas en la negociación, y que cuanto antes tome una decisión y vaya al Parlamento para ser investido presidente del Gobierno de Aragón”.

Las negociaciones entre PP y Vox parece que continúan. Y decimos 'parece' porque se están llevando a cabo con absoluta discreción. Quedan 22 días para que expire el plazo de conformar un gobierno. Sino, habría que repetir elecciones. En las Cortes de Aragón se ha celebrado Junta de Portavoces pero sobre la mesa no está la fecha de la investidura.

Mientras el gobierno de Lambán sigue en funciones “con la mayor dignidad posible”, ha dicho, “y lo que podemos hacer está muy limitado por la ley”.

Sobre otras negociaciones, las de carácter nacional para que Sánchez forme gobierno, hoy Lambán no se ha querido pronunciar. “Respecto a la política nacional me he tomado ya vacaciones”, ha apuntado.

Sí que se ha referido a la propuesta del PSC para que el Gobierno de España asuma parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica de Cataluña. El gobierno debe asumir una quita de la deuda para todas comunidades, dice Lambán, pero sin agravios entre comunidades.

