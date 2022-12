Lambán niega presiones de Ferraz o Moncloa para rectificar sus palabras sobre Sánchez

La tormenta política desatada tras las palabras de Javier Lambán sobre Pedro Sánchez parece no terminar de cerrarse. Recordamos que el presidente de Aragón dijo el miércoles que le hubiera ido mejor al país si el ex presidente asturiano, Javier Fernández, hubiese sido secretario general del PSOE. Esa misma noche ya tuvo que rectificar en Twitter y, unas horas después, durante la mañana del jueves, aseguró en los pasillos de las Cortes que sus palabras se habían malinterpretado.

Este viernes, preguntado por la prensa, ha asegurado que no ha recibido críticas ni presiones de Ferraz ni de Moncloa. "No me han llamado al orden porque los compañeros saben cómo pienso y que no llevaría la contraria a mi propia conciencia poniéndome a las órdenes ni de Ferraz ni de Moncloa ni de nadie", ha zanjado. Sí admite que mantuvo conversaciones con algún miembro de su partido dada la repercusión que habían tenido sus palabras, pero insiste en que fueron "totalmente cordiales".

Lambán ha reiterado que no cuestiona "ni de lejos" al secretario general de su partido aunque admite, una vez más, que se pudo malinterpretar lo que dijo. En cualquier caso, niega estar usando políticamente a Pedro Sánchez, algo de lo que se acusan tanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; como el portavoz de ERC, el independentista Gabriel Rufián. "En absoluto, yo no pongo como estrategia electoral a nadie", señala, al tiempo que considera "bastante curioso" que Feijóo y Rufián coincidan.

En este sentido, ha rechazado opinar sobre Gabriel Rufián "un personaje -ha dicho- en el que no merece la pena detenerse ni un minuto". Al líder de los populares, que ha calificado de "mi buen amigo Feijóo", le ha pedido que "en lugar de descargar las responsabilidades de la propia impotencia del PP en los demás, invitándonos a los del PSOE a la rebelión y cosas de estas que hacen Azcón, sus lacayos y compañía", lo que tiene que hacer es dotarse de un buen proyecto político potente, confiar en él, "si es que lo tuviera", e "ir a las Cortes españolas y presentar una moción de censura si tan grave cree que es la situación por la que está pasando el país".

