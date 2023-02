Lambán: “Los extremos están imponiendo sus agendas, aspiro a gobernar desde la centralidad y sin ataduras”

El camino hacia el 28 de mayo va a ser largo y difícil. La situación política se ha ido complicando en los últimos meses, con una polarización entre los grandes partidos que va en aumento y con los partidos de centro derecha inmersos en crisis difícilmente imaginables en los anteriores elecciones. El presidente aragonés, Javier Lambán, contempla con cierta preocupación el el tablero pero convencido de que en Aragón se hablará de lo que interesa a los aragoneses. Al menos, ese es su deseo.

En una amplia entrevista en COPE Jiloca, ha respondido sin tapujos a las preguntas que el director de la emisora, José Luis Campos, le ha planteado sobre el escenario que se abre para los próximos meses. Recuperado de la infección de orina que le llevó a permanecer hospitalizado hace unos días, y sin sobresaltos en las revisiones tras su cáncer de colón, asegura que la política aragonesa le fortalece y le hace sentir orgulloso.

Una visión optimista que no impide a Lambán sentirse “perturbado” porque el PP y su presidente Jorge Azcón, “traten de dinamitar y embarrar, de romper los puentes para que la política transcurra en términos de moderación y centralidad”. El líder del PSOE aragonés no duda en acusarles de “cavar trincheras entre la izquierda y la derecha” y de “echarnos a reñir a los aragoneses”. Pero no solo eso, asegura que Azcón “se ha marcado como objetivo que Ciudadanos y el PAR, los dos partidos que garantizan la moderación, salten por los aires”.

Lambán quiere alejar “los vientos de Madrid” y que Aragón “tenga un perfil y una voz propios”. Reconoce que hay cuestiones del Gobierno de España que generan “rechazo” en la ciudadanía. “Yo me posiciono en lo que interesa a Aragón porque lo antepongo a mi partido, voy a intentar por todos los medios que en las elecciones se hable de lo que queremos para nuestra comunidad y nos abstraigamos de los pasa en Madrid”, asegura.

DINAMITAR EL PAR DESDE DENTRO

El presidente se ha deshecho en elogios hacia su vicepresidente, Arturo Aliaga, quien ha presidido el PAR hasta que una moción de censura propiciada por una parte de su Ejecutiva le ha apeado del cargo. Para Lambán, Aliaga es “un tipo excelente”, de los mejores que se ha encontrado en su vida política “desde el punto de vista ético”, además de “un gran gestor”.

Sin embargo cree que ha “pecado de ingenuo” como líder del PAR al haber “permitido que individuos que le tenían que estar inmensamente agradecidos se hayan puesto a las órdenes del PP” y hayan “dinamitado desde dentro” a la formación, algo que considera una "insensatez manifiesta". Admite que ha visto “sufrir” a Aliaga porque “a un hombre bienintencionado esto le rompe el corazón”.

Sin calificar a quienes han abandonado la formación, les acusa de ser “atraídos por un flautista de Hamelín que ejerce un poder sobre ellos a cambio de no sé qué cuestiones”, señalando directamente al PP. A los que quedan en el PAR, les dice que tienen “la inmensa responsabilidad de mantener vivo el partido”. “No lo digo para que me apoyen a mí, sino para que apoyen en cada momento a quien consideren oportuno, pero que existan y den sentido común y centralidad a la política”.

Javier Lambán junto al director de COPE Jiloca, José Luis CamposCOPE.ES

Y es que el secretario general de los socialistas en Aragón no tiene dudas de que “los mejores años para la comunidad han sido los que han tenido gobiernos trasnversales”, porque "un gobierno solo de izquierdas no es bueno para Aragón y uno de derechas es todavía peor". Ha puesto como ejemplo el Ejecutivo liderado por el PSOE con Marcelino Iglesias al frente, en el que también estuvo el PAR, que ha sido “clave en la gobernanza de Aragón para que se haya producido en términos de moderación”.

En aquella coalición, la cabeza visible del PAR era José Ángel Biel, a quien Lambán se refirió recientemente como un 'anciano' de cuyas debilidades se estaba aprovechando el PP, después de que éste pidiera el voto abiertamente para Azcón. “Su opinión es perjudicial para Aragón”, señala Lambán.

Y mientras recuerda a un Marcelino Iglesias que se retiró “discretamente a su vida privada” y ha “jugado siempre a favor de su partido, el PSOE”, señala a un José Ángel Biel que ha hecho “exactamente lo contrario”. “Se ha ido de lapolítica pero no debía tener sus vanidades curadas y no ha entendido que, cuando uno se va, tiene que ayudar al que se queda y no poner palos en la rueda”.

CUATRIPARTITO DE ÉXITO Y EXTREMOS PODEROSOS

Lambán tiene claro que el PSOE aspira a gobernar “con las menores dependencias externas posibles”. Y aunque no quiere dar por sentado ningún posible pacto tras las elecciones, sí elogia la labor del gobierno cuatripartito que ha presidido y en el que ha contado con Podemos, PAR y CHA.

“Ha sido una experiencia pionera en España y ha funcionado bien porque hemos antepuesto Aragón, el Estatuto y el autogobierno a la ideología de cada cual”, señala. En este sentido, ha reconocido, una vez más, las “diferencias pactadas” en asuntos como la unión de estaciones de esquí, la política hidráulica o las cuestiones medioambientales, aunque la opinión mayoritaria de PSOE y PAR se haya impuesto en todas estas cuestiones.

Sin valorar la posibilidad de que Aragón Existe sea un futuro socio apetecible, asegura tener “absolutamente claro” que aspira a gobernar “desde la centralidad y la moderación, evitando cualquier tipo de enfrentamiento”, pero también “con las menores ataduras posibles, si es posible ninguna”.

Lambán cree que sí es posible el entendimiento entre PSOE y PP “en las grandes cuestiones de Estado porque ya se ha producido”, y recuerda que los socialistas se abstuvieron para que Mariano Rajoy fuera presidente de España en 2016. “Me pregunto qué hubiera pasado si Pablo Casado hubiera hecho lo mismo con Pedro Sánchez en 2019”, lamenta.

Y es que no es ningún secreto que el hecho de que la gobernabilidad en España dependa, entre otros, de los independentistas, nunca ha sido plato de gusto para Lambán. “No puede ser que estemos eternamente condenados al frentismo y a depender de los extremos para gobernar, estamos asistiendo atónitos a cómo los extremos de izquierda y derecha están imponiendo sus agendas y esa es la peor noticia posible para España”, insiste.

IMPUESTOS Y ENERGÍA

El presidente asegura que el PP está “emitiendo opiniones y noticias falsas” sobre la fiscalidad en Aragón. “Hemos bajado el IRPF y desde que soy presidente he bajado el impuesto de sucesiones dos veces, más de lo que hizo Rudi, que llegó a la presidencia con la promesa de eliminarlo”, asegura. “Si ahora hay un infierno fiscal, ¿qué es lo que había cuando yo llegué?, apunta.

En cualquier caso, “afecta como mucho al 2% de la población y desde luego no tiene nada que ver con la decisión de las empresas en invertir o quedarse aquí, ni una sola me ha preguntado por el impuesto de Sucesiones”.

Lambán destaca que Aragón posee una economía diversificada y con un fuerte componente industrial. “La logística está funcionando como un cañón y están emergiendo sectores como la aeronáutica, en Teruel; o el sector farmacéutico, pero la guerra de Ucrania nos ha demostrado no podemos perder la soberanía de la energía y la agroalimentación”, apunta.

En este sentido, el presidente recuerda que Aragón va camino de convertirse en la mayor productora de renovables de España. “Sus incovenientes son mínimos y es una oportunidad fantástica de futuro, sobre todo si conseguimos que se consuma en Aragón”. Para ello, el Ejecutivo regional prepara un decreto y una proposición de ley que pretende, entre otras cuestiones, regular el autoconsumo. “Podemos tener la luz a mitad de precio, la ciudadanía y las empresas, y nos podemos convertir en un factor de atracción de empresas”, asegura.

Lambán insiste en que Aragón tendrá “tarde o temprano” una fábrica de baterías y aunque “el futuro de Aragón no depende de ello”, nos vendría “francamente bien”. El presidente reitera que la DGA está en conversaciones con varias multinacionales y que uno de los elementos determinantes puede ser, precisamente, disponer de energía renovable y barata. “Hemos de decidir con todas nuestras fuerzas que esa energía no vaya a alimentar a la industria vasca, madrileña o catalana, como sucedía el siglo pasado, sino que se quedé en Zaragoza, Huesca y Teruel”, ha sentenciado.

