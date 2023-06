Lambán: "Ya me he llevado las fotos de mis nietas del despacho del Pignatelli"

El PSOE no facilitará con su abstención el gobierno en solitario del Partido Popular que ganó las elecciones autonómicas en Aragón con 28 diputados. Este jueves se ha producido el esperado encuentro entre el ganador de esas elecciones, Jorge Azcón del PP, y el todavía presidente en funciones, el socialista Javier Lambán.

Azcón quiere gobernar en solitario y para ello va a solicitar a todas las fuerzas politicas que se abstengan en su investidura para que sea proclamado presidente por mayoria simple. Lambán se ha negado y Azcón afirma que está instalado en el “no es no”.

"Lambán ha vuelto a mostrar su incoherencia y ha dicho que no se va a abstener ni va a colaborar en la gobernabilidad de Aragón. Ha hablado durante años de grandes pactos entre el PSOE y el PP, pero la realidad es que no está dispuesto a llevar a cabo esos pactos. Se ha instalado en el no es no", ha asegurado Azcón.

Lambán por su parte, afirma que Azcón no puede pretender que todos se abstengan para favorecerle e invita a los populares a lograr los apoyos necesarios (en clara referencia a un pacto con VOX) para sumar la mayoria absoluta en las Cortes. "Me preocupa que Aragón no tenga encaminada la formación de un gobierno. No veo que Azcón esté realmente esforzándose en lograr una mayoría de 34 diputados y eso me parece una pesima noticia para Aragón. En el encuentro que he mantenido con él, le he insistido en que forme cuanto antes un gobierno. Me parece de una desfatachez nunca vista que para gobernar le pide la abstención al partido que las urnas han colocado como principal fuerza de la oposición. Esto no tiene precendentes en la historia democrática de Europa occidental. Lo que tiene que hacer es buscar una mayoria para su investidura", ha asegurado el líder del PSOE en Aragón.

Lambán sobre su despacho de presidente: "Tengo ganar de irme de allí cuanto antes"

Y Lambán, recalca, no quiere anclarse en su sillón. Tiene claro que el PSOE será el lider de la oposición: "Cuando Azcón ha llegado a la sede del Pignatelli lo primero que he hecho ha sido llevarlo a mi despacho para que vea que ya me he llevado las fotos de mis nietas y que lo que quiero es que, cuanto antes, Azcón llegue al Pignatelli y ocupe ese despacho. Tengo ganas de irme de allí cuanto antes porque lo que quiero es que haya un gobierne que se encargue de seguir impulsando Aragón".

FUTURO GOBIERNO Y TRASPASO DE PODERES

De cara a la formación del nuevo gobierno, el PP se va a seguir reuniendo con el resto de las fuerzas politicas. Habrá que negociar, por ejemplo, la conformación de la mesa de las Cortes a cambio de obtener apoyos. "Quiero que haya un gobierno del PP en solitario y con el resultado de las urnas creo que es posible. El Gobierno de Aragón estará encabezado por el PP. Sabemos que llegar a acuerdos con otras formaciones políticas es imprescindible", ha afirmado Azcón.

En cuanto al traspaso de poderes, Azcón asegura que ya han comenzado a producirse reuniones con las consejerias dependientes de las otras formaciones del cuatripartito: Chunta, Podemos y el PAR. Sin embargo, las consejerias del PSOE están todavía elaborando los informes correspondientes.

