Lambán: "Hay que ser coherente con lo que se piensa, aunque eso moleste a alguien"

En una entrevista a modo de despedida, el presidente de Aragón en funciones, Javier Lambán ha pasado hoy por los micrófonos de COPE. Y lo ha hecho a pocas horas de iniciarse una nueva campaña electoral, en este caso nacional. Satisfecho del resultado de la gestión realizada en los últimos ocho años, Lambán espera que el nuevo gobierno no deshaga el camino andado, ni tire por tierra los logros que se han conseguido. "Lo que deseo fervientemente es que cuanto antes Aragón tenga un Gobierno que no esté en funciones como es mi caso, y al que sinceramente, le deseo éxito".

A punto de meternos de lleno en la voragine de una nueva campaña electoral, en Aragón seguimos con la intriga de ver qué va a pasar con las negociaciones que hay en marcha. Lambán no entiende por qué el Partido Popular no termina de reconocer que está abocado a gobernar con VOX. "Veo que hay una resistencia, yo diría que pertinaz casi, del PP a aceptar que el resultado de las urnas fue el que fue. De hecho, la noche del 28 de mayo el PP saltó alborozado cuando se constató definitivamente que PP y VOX sumaban mayoría, y ahora no se porqué tratan de ver las cosas de otra manera y tratan de rehuir los pactos con VOX".

El presidente aragonés reconoce que no le fue muy útil olvidarse de la política nacional durante la última campaña electoral, frente a la estrategia del PP. Lambán, que seguirá al frente de la Secretaría General del PSOE aragonés hasta la celebración del próximo Congreso regional del partido, ha sido propuesto por la Ejecutiva socialista como senador autonómico. "No voy a ser un senador ordinario. Voy a ser un senador autonómico elegido por las Cortes de Aragón y por tanto voy a defender el interés de Aragón desde una perspectiva de compromiso absoluto con el interés de Aragón y el interés de España".

Asegura que él ha sido fiel a la verdad y a sus principios en todo momento, y en relación a sus discrepancias con la dirección nacional del PSOE, cree que un político siempre debe ser coherente con lo que piensa y con lo que dice, aunque eso a veces pueda molestar a alguien. "Porque desde luego, si uno no respeta la verdad es abolutamente imposible decirle a los ciudadanos que uno tiene principios y convicciones. Hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se piensa, aunque eso a veces moleste a alguien".

En su última entrevista en COPE como presidente de Aragón, Lambán también ha tenido palabras de agradecimiento hacia quienes le han apoyado durante todo este tiempo. "Ha sido un placer y desde estos micrófonos me quería despedir de mi faceta de presidente del Gobierno de Aragón, que no de otras facetas, de todos los aragoneses y decirles a los responsables de COPE, tanto a nivel nacional como a nivel regional, que me han tratado siempre muy bien, que en la COPE me he sentido como en casa y que les estaré siempre agradecido".

