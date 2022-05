Lambán: "Si no hay acuerdo con Cataluña, no habrá Juegos Olímpicos"

Si no hay acuerdo con Cataluña, no habrá Juegos Olímpicos de Invierno. Así de contundente se ha mostrado esta mañana en las Cortes el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha comparecido a petición del PP para hablar de un asunto queni el COE ni Pedro Sánchez -asegura- pueden imponerles.

A la espera de que haya una respuesta a la contrapropuesta que hizo el Gobierno de Aragón, Lambán ha vuelto a asegurar de que se trata de una cuestión de Estado, que debe llevarse a cabo en pie de igualdad y de forma equilibrada en el reparto de pruebas y sedes. A pesar del escepticismo que rodea a esta candidatura, el presidente aragonés sigue confiando en que los Juegos serán una realidad y cree que este mes va a ser crucial y decisivo.

Lambán ha asegurado que no está dispuesto a aceptar las imposiciones del Gobierno catalán y que su propósito como presidente de Aragón, es ser el último que se levante de la mesa de diálogo.

La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha vuelto a acusar al Gobierno central de “inacción” y “falta de compromiso” con Aragón para no incomodar a sus socios independentistas. Según Vaquero, Pedro Sánchez ha fallado una vez más a los aragoneses incumpliendo lo que dijo cuando vino a Zaragoza a apoyar la candidatura. Los populares no entienden como Lambán no ha hecho nada más y sigue empeñado en no enmendarle la plana a Pedro Sánchez. Por eso creen que debería asumir alguna responsabilidad en lugar de echarle la culpa a la Generalitat y al COE.

Síguenos también en Twitter y Facebook.