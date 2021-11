Javier Lambán descarta un adelanto electoral en Aragón. Así lo ha dicho el presidente en la segunda sesión del debate sobre el Estado de la Comunidad, a preguntas de Ciudadanos. Asegura que, “salvo una situación de ingobernabilidad que no se va a producir”, los comicios serán en mayo de 2023. “Hablo del Gobierno como inductor y promotor de la estabilidad política y social; eso es contradictorio con un adelanto electoral amparado únicamente en el interés electoral de quien lo promueve”, ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.

Es uno de los anuncios que Lambán ha hecho público en la sesión de este jueves, con el debate con los grupos parlamentarios. El primero en tomar la palabra ha sido el líder el PP, Luis María Beamonte, que ha acusado al Gobierno de “triunfalista”. Ha dibujado un Aragón castigado por el paro, las filas del hambre, más personas vulnerables y unas clases medias “atracadas a impuestos”. Por ello, pide “más humildad” y menos “eslóganes fáciles”.

Beamonte ha dejado claro que no va a aceptar las propuestas de pacto de Lambán. De hecho, ha asegurado que el Gobierno ha usado la Estrategia Aragonesa de la Recuperación “de manera perversa” para “silenciar a la oposición”. El presidente le ha pedido que “deje de seguir las instrucciones destructivas de su partido en Madrid y salga de la cueva” para sumarse a los acuerdos “sin renunciar a hacer oposición, todo lo dura e inmisericorde que quiera”.

Pero el líder del PP habla de “izquierda rancia”, con términos como “ruina” y “fracaso”. Y no ha sido más generoso con el PAR ni con su líder, Arturo Aliaga, a quien se ha dirigido directamente para criticar “un cuatripartito de conveniencia”. “A mí lo que diga usted me importa poco políticamente”, le ha llegado a decir mientras Aliaga trataba de corregir algunas críticas desde su escaño. Beamonte, que no optará a renovar su liderazgo en el PP, ha asegurado: “Ahora puedo decir lo que me dé la gana”.

ENTRE ANUNCIOS Y ACUERDOS

Frente a la crítica, Lambán ha vendido gestión. Ha anunciado la puesta en marcha de 2 millones y medio de metros cuadrados nuevos para suelo industrial en el Parque Tecnológico del Reciclado y en Malpica . Y ha reiterado su intención de construir 800 viviendas de alquiler social, 500 de ellas en los cacahuetes de la Expo, porque el Plan de Ordenación Urbana “se puede modificar”. “Imagino que el Ayuntamiento de Zaragoza antes de andar con pejigueras de qué pasa con el plan de urbanismo estará por la labor de hacer viviendas para los zaragozanos”, decía en respuesta al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien ha asegurado que la propuesta de la DGA es inviable.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Daniel Pérez, sí se ha mostrado partidario de los acuerdos. De hecho, si con sus socios no le basta, le ofrece su apoyo en asuntos como la unión de estaciones de esquí o las obras del Agua. “Yo sé que no es fácil conciliar intereses en un gobierno cuatripartito con intereses tan dispares, pero si de aritmética se trata, valore usted el apoyo mayoritario de esta cámara”, ha apuntado.

Pérez propone ampliar incluso los acuerdos que ayer puso sobre la mesa el presidente Lambán, con un pacto sobre renovables, un plan de rehabilitación de viviendas y otro de atención primaria. “Se trata, por ejemplo, de que te cojan el teléfono cuando llamas al centro de salud o recuperar los puntos de atención continuada”, detalla.

Lanzaba, además, una apuesta para que 2022 sea el año de Santiago Ramón y Cajal, coincidiendo con el 170 aniversario de su nacimiento y los 100 años de su jubiación como catedrático. “No se me ocurre mejor transición del año Goya, nuestro genio más universal, al año Cajal, nuestro sabio no menos universal, para apoyar esa revolución educativa, cultural y científica desde Aragón”, explica. Lambán ha aceptado la propuesta y se ha comprometido a que el Gobierno de Aragón lidere ese “Año Cajal”.

Vox ha centrado su discurso en clave nacional, contra Pedro Sánchez y la agenda 2030. Y ha criticado con dureza la gestión de la pandemia, las restricciones y el retraso en la tramitación de fondos y ayudas. Apuestan por la unión de estaciones y una bajada masiva de impuestos. Su líder Santiago Morón ha dicho que Lambán le recuerda a Nerón tocando la lira mientras Roma se quema”.

Lambán le ha invitado a presentar sus propuestas en torno a la Estrategia aragonesa de Recuperación y Vox insiste en que no participará en ningún pacto político fuera del Parlamento.

