Lambán considera “innecesario” y “prescindible” un nuevo hospital privado en Zaragoza

El presidente, Javier Lambán, considera que construir un hospital privado en Zaragoza es “absolutamente innecesario y prescindible para el interés general de Aragón”. Así lo ha dicho en el Pleno de las Cortes, en respuesta a una pregunta se IU en la sesión de control, celebrada este viernes.

El presidente ha mostrado su apoyo a la colaboración público-privada, pero no cree que este proyecto sea una necesidad. No obstante, ha dejado claro que respeta la autonomía municipal: “No juzgaré nunca las actuaciones que realicen los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, pero sí que luego, como presidente de un gobierno de coalición, actuaré de manera coherente” con sus pactos y con las “propias prioridades del Ejecutivo”. En cualquier caso, asegura que el Gobierno de Aragón estará “atento al pliego que apruebe el Ayuntamiento y el tipo de hospital que se construye en la comunidad para que no suponga ningún tipo de quebranto para el sistema público.

El coordinador de IU, Álvaro Sanz, se refería a la posible construcción de un centro privado en la prolongación de la avenida Gómez Laguna y le pedía “contundencia” ante una posible petición de declaración de interés general autonómico del proyecto. Lambán, ironizaba: “¿Qué quiere que haga, que coja el lanzón de Don Quijote y salga al campo a asesinar empresarios o algo similar?”.

El presidente ha explicado que la declaración de interés general la toman los servicios técnicos cuando la presenta un promotor empresarial, algo que no ha sucedido. E insiste en que el Covid-19 ha puesto de manifiesto que la sanidad pública de Aragón ha respondido de “manera satisfactoria”, sin tener que derivar pacientes a la sanidad privada y sin que se hayan tenido que usar los hospitales de campaña. En Aragón la media es de cuatro camas por cada 1.000 habitantes (la media nacional son 3) y que Aragón es la segunda Comunidad Autónoma en número de camas.

Lambán admite ser un “defensor acérrimo de la iniciativa privada”, pero advierte de que para garantizar la igualdad de oportunidades “sólo es posible con sistemas públicos fuertes, de calidad, gratuitos, que no segreguen a los ciudadanos desde su nacimiento o que en función de la disponibilidad de rentas les encaminen en una u otra dirección”.

Síguenos en Twitter y Facebook