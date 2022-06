Lambán: "Blanco ya no es un problema de Aragón sino de España"

El presidente aragonés, Javier Lambán, asegura que se había "quedado corto" en sus críticas al presidente del COE, Alejandro Blanco, después de conocer la noticia publicada por El Confidencial, en la que se afirma que negoció en secreto con Artur Más la candidatura de los Juegos Olímpicos. Citando un informe de la Guardia Civil y grabaciones autorizadas por orden judicial, asegruan que Blanco pidió a sus interlocutores 400 mil euros para contrataciones opacas y que la Generalitat habría usado la candidatura para desviar dinero irregular al colectivo independentista.

Lambán califica de "gravísimas" las informaciones, que dejan al Comité Olímpico Español en "una situación muy comprometida y delicada". En un coloquio organizado por El Periódico de Aragón, ha dejado claro que Alejandro Blanco "ya no es un problema solo de Aragón, sino de España". "Quien corresponda, no sé exactamante quién, deberá tomar medidas porque no es razonable que una institución que representa en sí misma lo mejor de los valores de nuestra sociedad y nuestra civilización esté somedida al descrédito que supone esta información", ha asegurado Lambán, quien ha evitado, no obstante, responder claramente si Blanco debe dimitir, aunque ya pidió su cese hace un mes.

El presidente afirma que no tiene "nada que reprocharle a Pedo Sánchez" y asegura estar "muy orgulloso" por el apoyo mayoritario de los aragoneses. Cree que la posición de la comunidad "se acabará imponiendo" incluso "más rápido de lo que pensaba". Y añade que "a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia", cuando "no se le podía imponer nada a Cataluña y a los demás sí", la situación ha cambiado. "El Gobierno de España debe saber que a Aragón tampoco se le puede imponer nada que vaya contra sus intereses", ha señalado.

Sobre los audios filtrados de las reuniones técnicas, el presidente insiste en que son una "manipulación evidente del COE" y deja la puerta abierta a que tanto la DGA como los propios técnicos tomen acciones legales. Cree que es una prueba más del juego sucio con Aragón. "Nunca ha habido una negociación técnica siempre fue política, las cartas estaban marcadas de antemano, la decisión estaba tomada con anterioridad", señala.

La vista está puesta ahora en una candidatura para 2034 aunque Lambán admite que "no hay ningún trabajo avanzado".

