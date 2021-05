Lambán y el bazar de las ocurrencias

¿Cuándo nos podremos quitar la mascarilla en Aragón? Es la gran pregunta que se hacen hoy muchos aragoneses después de que ayer Fernando Simón asegurase que la mascarilla podría dejar de ser obligatoria en exteriores en los próximos días. A pesar de esas declaraciones de Simón, el presidente aragonés Javier Lambán afirma que solo tomará decisiones al respecto cuando así lo recomienden los epidemiólogos del departamento de Sanidad.

Lambán ve lógico que a medida que los casos bajen se relajen medidas como el uso de mascarillas, pero él, asegura, prefiere no navegar en el bazar de las ocurrencias. "Procuro comprar y vender en el bazar de las ocurrencias lo menos posible. Procuro hablar de lo que sé y no hablar de los que no sé, o hacerlo escuchando previamente a los que saben. Fernando Simón dijo esto ayer y parece lógico que, a medida que bajen los casos, las medidas se vayan aliviando. Parece razonable plantearse el uso de las mascarillas en exteriores, aunque hemos descubierto muchas de sus bondades. Este año ha eliminado los brotes de gripe. Yo en Aragón solo defender que la mascarilla deje de usarse cuando los epidemiologos del departamento de Sanidad así me lo indiquen", ha manifestado Lambán.

EL FUTURO DE LA VACUNACIÓN

Otra decisión que conoceremos a lo largo de las próximas horas es qué pasa con las segundas dosis de Astrazeneca para los profesionales esenciales menores de 60 años. Se les podría vacunar con Pfizer o inyectarles una segunda dosis de Astrazeneca aunque esto podría estar condicionado a su tramo de edad. "Habrá que buscar fórmulas que nos permitan no desperdiciar ni una sola dosis, ni de Astrazeneca ni de ninguna otra vacuna", afirma Lambán.

Quienes sí tendrán seguro su vacuna a partir de este viernes son los trabajadores de la recogida de la fruta. Se empezará por la zona de la cereza en Valdejalón. Este plan de vacunación incluirá también a las personas sin hogar concentradas sobre todo, en la ciudad de Zaragoza. "Este viernes se empezará a vacunar no solo a temporeros sino a todo el personal de la recogida de la fruta. Se comenzará por Valdejalón, se seguirá por Caspe, Mequinenza... y se llegará a todas las zona frutícolas de la comunidad", ha asegurado el presidente aragonés. Todos ellos serán vacunados con las monodosis de Janssen.

