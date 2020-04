Lambán asegura que algunas zonas rurales podrían recuperar la normalidad de inmediato

Javier Lambán asegura que “algunas zonas de Aragón podrían recuperar la normalidad de manera inmediata porque han sido mínimamente afectadas”. Así lo ha asegurado en el Pleno, donde ha respondido a las preguntas de la oposición en la sesión de control al Gobierno de las Cortes. El presidente reconoce que la propuesta de desescalada del Gobierno central no le gusta y califica de “artificial” la división por provincias.

El presidente se ha comprometido a hablar con todas las fuerzas políticas antes de la conferencia de presidentes de este domingo para llevar una propuesta conjunta y acordada sobre esa desescalada rural. “La circunstancia geográfica y demográfica ha supuesto un hándicap en su desarrollo, habría algo de justicia poética en que ahora fueran las primeras en recuperar la normalidad”, insiste.

La prioridad debe ser “fortalecer los servicios públicos y reactivar la economía”. Para ello, se trabajará en la Mesa de la recuperación social y económica, en la que están presentes los partidos políticos y los agentes sociales.

Al Gobierno central le pide un “plan extraordinario de financiación” con aportaciones a dependencia y sanidad y también a fondo perdido, así como flexibilizar deuda y déficit. “Con las finanzas actuales no podemos ir a ningún sitio, el presupuesto que aprobamos en diciembre está destrozado, ha saltado por los aires”, admite. Lambán plantea ayudas para los sectores más perjudicados y una colaboración estrecha con las empresas.

El PP le acusa de no concretar medidas y su presidente, Luis María Beamonte, advierte: “Si siguen por ese camino, perderán la confianza”. “El dialogo y la cooperación solo son útiles si se llega a acuerdos; si no, son una pérdida de tiempo y no estamos para perderlo”, argumenta.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Daniel Pérez, le exige que ponga en valor el acuerdo de Aragón. “Usted tiene el apoyo unánime de las fuerzas política de este Parlamento, ayer se aprobó todo por unanimidad, le pido que haga valer esa fuerza para llegar hasta donde pueda”, afirma.

NI UNA MUERTE POR NO HACER TEST

Lambán ha asegurado en el Pleno estar convencido de que “ni una sola muerte por COVID-19 puede atribuirse a no haber hecho test” y argumenta para ello que “ninguna autoridad europea ni ningún estudio relaciona la letalidad” con la existencia este tipo de pruebas.

Respondía así a Santiago Morón, de Vox, quien insiste en que estos test son claves “para un diagnóstico precoz y para cortar la cadena de transmisión”. “Le admitiré que me diga que la crisis se ha gestionado lo mejor posible pero no que retuerza el mensaje de que el diagnóstico precoz no salva vidas porque, para salvar a su presidente, va a incurrir en un grave error”.

Unas afirmaciones a las que Lambán ha contestado que su prioridad está clara: “Le aseguro que salvar las vidas de los aragoneses está muy por delante para mí que salvar políticamente al presidente del gobierno”. El jefe del Ejecutivo afirma, además, que en Aragón “se ha tratado a todas las personas con síntomas”, aunque no se les hubiera hecho test e incluso cuando éste había dado negativo.

PREVENCIÓN LABORAL

IU, por su parte, ha puesto el foco en la prevención, recordando, por ejemplo, los más de 500 infectados en Binéfar. El diputado Álvaro Sanz ha propuesto reforzar el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, exigir a las empresas que incluyan protocolos COVID y los cumplan, crear médicos centinela para que las mutuas se hagan responsables y una figura de prevención que llegue a las pymes que no tienen delegados al efecto.

Lambán asegura que toma nota aunque las propuestas, dice, ya están incluidas en un paquete de 10 medidas en las que trabaja el Gobierno en las que se incluyen también guías para los sectores que retomen la actividad, el fomento del teletrabajo y llevar protocolos al medio rural de la mano de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y provincias.



