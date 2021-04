No será necesario adoptar nuevas restricciones en Aragón. Es la previsión que ha hecho el presidente, Javier Lambán, en las Cortes. Considera favorable la evolución de la pandemia a pesar de que Aragón sigue superando los parámetros de riesgo extremo con una incidencia acumulada 269 casos por cada 100.000 habitantes.

La situación de los hospitales ha empeorado en las últimas semanas. En el último mes los ingresos por coronavirus han pasado de 252 a 370 y ha aumentado también la ocupación de las UCIS. Hace dos semanas, el 7 de abril, había 42 pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos, mientras que ahora hay 58. Son cifras similares a las que había a mediados de diciembre. A pesar de ello, el presidente Lambán cree que la situación es esperanzadora en cuanto al número de contagios y no prevé nuevas restricciones.

"En Aragón lo que está por venir son escenarios que, lejos de tender a nuevas restricciones, tenderán a la eliminación de esas restricciones. Siempre curándonos en salud y cruzando los dedos", ha manifestado el presidente.

El estado de alarma, si no hay prórroga, terminará el 9 de mayo. A partir de ahí, Aragón tiene su propia ley para seguir implantando algunas restricciones siempre que fuese necesario. Se pueden confinar provincias o municipios, pero no instaurar un toque de queda. "No podemos aprobar un toque de queda ni el confinamiento autónomico, pero en el supuesto que haya que llegar a esta fórmula tan drástica, lo podríamos sustituir por confinamientos provinciales que la ley si nos permite llevar a cabo. Me atrevo a intuir que no será necesaria la adopción de este tipo de medidas", asegura Lambán.

De momento, este viernes entra en vigor el desconfinamiento de Cuarte de Huerva. Continúan de momento confinadas Tarazona, Fraga, la comarca de La Litera y la comunidad autónoma.

