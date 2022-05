Lambán apuesta por un estadio de fútbol privado y que lo pague el Real Zaragoza

Al Gobierno de Aragón le gustaría que el nuevo estadio de fútbol fuera privado y lo pagara el Real Zaragoza. El presidente Javier Lambán ha expresado en las Cortes que lo "deseable" es que el campo "lo hiciera enteramente el propietario y que Zaragoza, como otras ciudades de España, tuviera un equipo de fútbol propietario del campo". En esos términos ha contestado a una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez sobre la construcción de la nueva Romareda.

Para Lambán, la participación económica del club es uno de los aspectos claves y considera que hablar de la ubicación antes que del modelo de estadio "es poner el carro por delante de los bueyes". Entre otras razones porque, recuerda el presidente, quizás algunos emplazamientos no cumplan los requisitos para ser sede del mundial, que aún no ha dado a conocer con exactitud la Federación Española de Fútbol.

La hostelería y el comercio de Zaragoza defienden que el campo se quede donde está Defienden la infraestructura y el tejido empresarial que hay en el entorno, y ven dificultades en la creación de nuevos negocios en otro entorno como el Parking Norte 20 may 2022 - 14:03

En cualquier caso, ha dejado claro que la situación económica del Gobierno de Aragón es precaria. Por lo que, de inicio, parece desmarcarse de un modelo público privado con la participación del Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial, la propia DGA y las entidades financieras. "Yo no sé si Ibercaja, el Ayuntamiento o la Diputación tienen dinero para hacer un campo de fútbol de élite, de entrada el Gobierno de Aragón no, apenas nos llega para pagar los servicios públicos y encima tenemos que hacerlo recurriendo al déficit todos los años", remarca el presidente.

No hay dinero pero el Ejecutivo regional no descarta por completo participar cuando se sepa exactamente qué se va a hacer y cuánto va a costar. La iniciativa, insiste, es del Ayuntamiento. La DGA estará "si las cosas son lógicas y transparentes". Recuerda, no obstante, que la reforma de la Romareda es un compromiso electoral del PP. Sí ha dicho que el PSOE no parará en los tribunales ninguna reforma, como hizo en el PP en 2006.

EL REAL ZARAGOZA PIDE TIEMPO

El consejero de Urbanismo del Ayuntamiento, Víctor Serrano, asegura que el Real Zaragoza "sabe que tiene que involucrarse", pero ha pedido tiempo, "en torno a un mes", hasta que se complete el cambio de propiedad. Sobre la propuesta de Lambán de campo privado, el consejero la califica de "reflexión importante" y considera que esta fórmula "coadyuva a que haya otros escenarios en los que lograr un acuerdo". No obstante, señala que "no coincide con lo que defiende el PSOE en el Ayuntamiento" ni con las propuestas del resto de grupos de izquierdas.

Serrano admite que todas las administraciones tienen dificultades económicas pero asegura que actuarán "con transparencia" para que la DGA se sienta cómoda. Reconoce "conversaciones discretas" para una posible cesión de los terrenos del parking norte de la Expo, propiedad del Ejecutivo regional, aunque el debate parece estar decantando la balanza del lado de la Romareda.

El acuerdo municipal debería haber concluido "en septiembre" para que dé tiempo a presentar una "propuesta seria" para ser subsede del mundial, dado que las comunidades autónomas deben decidir qué ciudades presentan como candidatas ante de final de año.

Síguenos en Twitter y Facebook