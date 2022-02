Lambán: "Es de esperar que en las próximas fechas se vayan aligerando las restricciones"

La séptima ola de contagios de coronavirus en Aragón va remitiendo. Aunque los casos siguen contándose por miles cada día, la tendencia ya está a la baja desde la semana pasada. A medida que los días pasan, la incidencia continúa bajando y esa tendencia descendente se va consolidando. Ante esta disminución del número de contagios, se prevé que las restricciones en Aragón se vayan suavizando en las próximas semanas, aunque no hay fecha prevista todavía para ello.

El presidente Javier Lambán cree que estamos encaminados a superar esta última ola y por tanto, pronto las restricciones podrán empezar a suavizarse. "Es de esperar que en las próximas fechas se vayan, poco a poco, aligerando las restricciones. No podemos dar ninguna fecha en concreto porque debemos atenernos a lo que digan los expertos desde el departamento de Sanidad", ha asegurado el presidente deñ Gobierno de Aragón.

Lambán incluso, no descarta que pueda eliminarse el uso de mascarillas en exterior aunque esto es algo que deberá decidir el Ministerio de Sanidad. "Me atrevo a decir, como una opinión puramente personal, que no debería descartarse la posibilidad de eliminar las mascarillas en el exterior pero evidentemente, es algo que deben decidir los consejeros de las comunidades autónomas con la Ministra de Sanidad. Aragón, como no puede ser de otra forma, respetará absolutamente la decisión que se tome y cumplirá lo que se indique", ha afirmado Javier Lambán.

Recordamos que actualmente sigue vigente el cierre de la hostelería a las 00:00 horas en Aragón, el ocio nocturno solo puede abrir hasta las 2:00 horas, continúa prohibido el consumo en barra y debe presentarse el pasaporte COVID en grandes eventos de más de 500 personas en interior y 1.000 en exterior, celebraciones de más de 10 personas, ocio nocturno y visitas a hospitales y residencias.

