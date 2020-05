Lambán: "Incumpliré el límite de déficit. Primero son los ciudadanos"

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha hablado tras la reunión mantenida con el Presidente de España, Pedro Sánchez, con el que se ha reunión, como viene haciendo estos últimos domingos. Antes de dar los detalles de ese encuentro, se ha mostrado esperanzado: "En las UCIs no se registró ni una sola persona más. Aunque hay que decir que en ningún modo debemos bajar la guardia. Hemos llegado aquí gracias al respeto escruposo de las normas y del estado de alarma".

Ya en materia, el líder del ejecutivo aragonés ha comentado, en primer lugar ha sido claro y rotundo al hablar del límite de déficit. Lambán asegura que ya le ha dicho a Sánchez que no lo cumplirá: "Incumpliré el límite de déficit. Primero son los ciudadanos. No estoy dispuesto a recortar ni en educación, ni en sanidad ni en Servicios Sociales. Si no se nos da más margen de déficit, avanzo que no lo cumpliré. Ya le he dicho al presidente Sánchez que no estoy en disposición de cumplir con ese déficit del 0,2%".

De la misma manera, Lambán se ha vuelto a referir en sus declaraciones en las Cortes esta semana: "No he tenido que hacer ningún tipo de esfuerzo añadido para justificarme ante el presidente. No era una crítica al presidente, sino la respuesta a un grupo del parlamento aragonés". Recordamos que el líder del gobierno autonómico dijo que las vidas de los ciudadanos estaban por delante de la vida política de Sánchez.

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

En otro orden de cosas, Lambán ha hablado sobre el trabajo cojunto en nuestra Comunidad: "El estatuto de autonomía de Aragón y las instituciones que sostienen el autogobierno han funcionado a la perfección y se han ganado la confianza de muchos aragonses" y ha añadido que "es el caldo de cultivo idóneo para que ahora estemos tratanto de acordar un programa aragonés de recuperación social y económica. Se trata de que vayamos juntos y de la mano, porque se nos viene una crisis social y económica de dimensiones pavorosas".

Además, también ha explicado que en la reunión "les he hablado de la necesidad de reactivar la economía en algunos aspectos concretos, como el caso de la construcción" y que "es necesario levantar la suspensión de todas las licitaciones. Aquí hay un nicho de generación de trabajo muy importante".

A nivel económico, también ha declarado: "El sector de la hostelería es muy importante. Que los ERTE se sigan ampliando y que poco a poco se vaya recuperando la actividad. Le he pedido al presidente del Gobierno que sea más claro con las garantías con las que pueden funcionar los establecimientos y sus terrazas".

En ese sentido ha sido claro y ha añadido que "el objetivo es que los dueños de estos negocios es que gasten lo que necesiten y que ese gasto sea rentable. Además, el turismo de interior debe activarse antes que ningún otro. Le he pedido que ese turismo rural se active primero". Asegura, además que nunca ha dejado de reunirse con los responsables de la patronal de turismo. "No podemos ponerles trabas, sino ayudarles".

Sobre el sector de la fruta, Lambán ha hablado en el encuentro de hoy "de un problema como es el de la recogida de la fruta. Es necesario flexibilizar el transporte de personas para ir a las explotaciones".

DESESCALADA EN ARAGÓN

Sobre la desescalada en Aragón, Lambán también ha mostrado su punto de vista: "En las fases no puede ser igual el caso de Zaragoza que el resto del territorio. Además sería injusto. Nosotros propusimos la semana pasada que se volviera a la normalidad antes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Pensamos que seguiría siendo una buena fórmula, pero como parece que el Gobierno de España no la considera una buena fórmula, pues nos parece que la forma más adecuada es la de las zonas básicas de salud. Eso permitiría que se pudiera plantear la vuelta a la normalidad sobre zonas que tienen Servicios Públicos comunes".

Por otra parte, ha añadido que "muchos territorios de Aragón podrían incluso pasar ya a la Fase 2. El presidente de España ha dejado claro que la última decisión la tomará el ministro de Sanidad. Otra cosa es de lo que también ha hablado Pedro Sánchez, de una cogobernanza, de tomar las decisiones con bilateralidad".

Síguenos en Twitter y Facebook