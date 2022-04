'A tu lado en cada paso', el valor de la terapia para quien sufre Parkinson

El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad progresiva del sistema nervioso de la que están diagnosticadas en Aragón 5.490 personas (2.896 mujeres y 2.593 hombres). La Asociación de Parkinson Aragón quiere poner el foco este año en el valor de la terapia y el apoyo a las familias con la campaña “A tu lado en cada paso”.

Eva Pilar Chueca Miguel, terapeuta ocupacional de la Asociación, insiste en que se trata de un “pilar básico para que la persona mantenga una buena calidad de vida y mejore su independencia y autonomía personal”. Desde la entidad se realizan terapias de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología. Cuentan, además, con trabajadores sociales y apoyo familiar.

Esta profesional recuerda la importancia en acudir a terapia “desde el principio” porque “es más fácil aprender que cuando ya tenemos un mal hábito adquirido”. “Es verdad que es un mazazo y que se trata de una enfermedad dura, pero tiene tratamiento tanto a nivel farmacológico como de rehabilitación; y se puede trabajar mucho mejor desde la prevención”, señala. La Asociación presta servicio de forma presencial y también on line, adaptándose a cada paciente y a su evolución. “Según aparecen los problemas les vamos dando solución”.

La terapia trabaja cuatro aspectos básicos. El primero de ellos pasa por las actividades de la vida diaria, desde “darse la vuelta en la cama o pasar por un pasillo pequeño” a “saber adaptarse al entorno, también en el trabajo”. El segundo pilar es la movilidad del miembro superior, contando la mano, la muñeca, el codo y el hombro. El tercer aspecto se centra en temas cognitivos, como el razonamiento o la planificación. Y el cuarto, por las rutinas, habilidades e intereses, para que los pacientes mantengan su vida y sus relaciones sociales.

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA Y LA INVESTIGACIÓN

La familia es muy importante para quienes sufren esta enfermedad. Desde la asociación lo saben y quieren también acompañarles en el camino. “A veces tienen dudas que no plantean para no preocupar más al paciente, pero nosotros tratamos de solucionarlas desde el principio, que sepan qué va a pasar pero también qué no va a pasar”, destaca Chueca.

En este sentido, explica que el temblor “no tiene por qué aparecer en todas las personas”, de la misma forma que “no todos tienen por qué acabar en una silla de ruedas”. En cualquier caso, si esto sucede, “hay muchas alternativas para tener una buena calidad de vida”.

No existe un primer síntoma común que haga saltar las alarmas. Algunos pacientes relatan que comenzaron a darse cuenta porque iban más lentos, porque no movían el brazo al andar o porque notaron cambios en su escritura. En cualquier caso, “debe ser el neurólogo quien determine” si existe o no la enfermedad.

Tampoco existe un perfil definido de paciente, aunque haya más a partir de los 60 años también existen personas jóvenes diagnosticadas. Chueca insiste en la importancia de que los profesionales sanitarios conozcan también los efectos secundarios de la enfermedad, como “alucinaciones, compras compulsivas o hipersexualidad”.

Para esta profesional, la clave sigue siendo seguir investigando, ya que la causa de la enfermedad “todavía no se conoce”. “Saberlo permitiría mejorar los tratamientos farmacológicos y también abriría otras vías de investigación”, concluye.

