Karla Pereira, el arte aragonés que llega a Hong Kong

Una pintora zaragozana que expone en Hong Kong, Japón, Australia o Estados Unidos. Es lo que ha logrado Karla Pereira. Toda una artista internacional que tiene su estudio en el barrio de San José. Bajo el título "Donde viven los sueños", Karla expone actualmente en la galería 'Seefood Room´ de Hong Kong. Se trata de su primera exposición individual en Asia.

Karla Pereira.KARLA PEREIRA

"Estoy muy emocionada de que se conozca mi trabajo a nivel asiático. El recibimiento ha sido muy bueno. La exposición consta de 10 obras. Antes había estado en exposiciones de grupo también en Asía, pero esta es la primera oportunidad de que me conozcan a nivel individual", nos cuenta Karla en COPE.

Los cuadros de Karla Pereira se basan en figuras femeninas rodeadas de un mundo de fantasia. En ocasiones reinterpreta obras de grandes maestros como en su adaptación de 'La Joven de la Perla´ o dando su toque personal a los personajes más conocidos de Disney. Su estilo se define como 'surrealismo pop´.

"Dentro del surrealismo pop me decantó por un estilo 'big eyes´ que siempre me ha gustado. Es algo así como una muñeca de ojos grandes. Margareth Keane fue la precursora de este estilo, luego siguieron otros artitas como Mark Ryden. Han sido los más famosos dentro de este estilo a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en España esta tendencia aún es algo desconocida", nos explica Karla. Afirma que con sus obras intenta "plasmar el mundo de los sueños y la imaginación, sobre todo la que tenemos de niños que vamos perdiendo a medida que nos hacemos adultos".



Con esta trayectoria internacional, llama la atención que Karla aún no haya expuesto en su ciudad: "Nunca he expuesto en Zaragoza. En España, solo he expuesto en Valencia, donde estuve viviendo una temporada. Allí tuve una pequeña exposición, fue bastante gente y tuvo buena acogida, pero si no te dan la oportunidad de demostrarlo es difícil saber si tu trabajo gusta al gran público".

Karla se lanzó a esta aventura a raíz de estudiar historia del arte, algo que se unió a su afición por la pintura desde pequeña por influencia de su madre. "Mi casa estaba llena de cuadros de mi madre. Era algo que llevaba dentro pero cuando empiezas a estudiar piensas en algo que tenga más salida. Sin embargo, me lancé, empecé a contactar con galerías y les gustó mi obra. Yo vivo profesionalmente solo de esto, pero claro al principio es muy dificil. Poco a poco puedes llegar a dedicarte y vivir de la pintura", afirma en COPE.

Karla Pereira ya tiene más exposiciones previstas para 2023, entre ellas, una en Japón y otra en París. Un año en el que también espera que, por fin, le llega su oportunidad nacional. Si quieres conocer mejor la obra de Karla puedes hacerlo a través de su web: karlapereira.com.

