Kagawa reúne a 7.000 zaragocistas en La Romareda

Con figuras de origami y ritmos tradicionales japoneses. Así ha sido recibido Kagawa en su presentación oficial como jugador del Real Zaragoza. Hasta 12 medios de comunicación japoneses han acudido a su puesta de largo en el Auditorio de Zaragoza. El jugador llega desde el Borussia Dortmund y ficha por dos temporadas. Para él venir a Zaragoza es un reto “bonito y motivante”.

El japonés tiene claro que su objetivo en Zaragoza debe ser "ascender a Primera División". Ha pasado por grandes clubes europeos como el Borussia o el Manchester United. Allí tenía una alta ficha que aquí no podrá cobrar, por lo que su esfuerzo económico ha sido notable. Eso sí, en este aspecto, Kagawa se ha mostrado discreto aunque admite su interés en jugar en grandes equipos españoles. En este sentido, el Real Zaragoza supone un trampolín.

"De pequeño veía la Liga española y aprendí mucho de ella. Para llegar ahí, el Real Zaragoza será muy importante. Esto me va a ayudar mucho", admite Kagawa. Además, ha calificado a sus nuevos compañeros como “muy simpáticos”. Ya ha conocido Zaragoza de la que le ha impresionado el calor, por eso no ha tardado en cambiar de look y raparse el pelo. Por cierto, el ex zaragocista Ander Herrera, su compañero en el Manchester, se ha mostrado ilusionado con su fichaje. "Hablé con Ander despues del fichaje. Él me llamó y estaba más contento e ilusionado que yo. Tenía muchas ganas de hablar".

Mientras, el director deportivo Lalo Arantegui ha hablado de cómo fue la operación para incorporar a Kagawa: "Cuando te hablan de Kagawa es algo que ves muy complicado. A medida que han avanzado los dias y gracias a su máxima predisposicon, lo veía más próximo. Ha sido una operacion difícil porque había que coordinar muchos aspectos del traspaso con el Borussia, pero finalmente está aquí que es lo más importante".

Kagawa suele jugar como mediapunta. Entre su palmarés figuran dos ligas y dos copas en Alemania, una Premier o una Copa Asiática. Ha sido internacional con Japón en 97 ocasiones. Tras su presentación, el japonés ha acudido a La Romareda donde le esperaba la afición zaragocista. Lucirá, por cierto, el numero 23 que ha sido cedido por Simone Grippo.

