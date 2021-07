La Justicia rechaza de nuevo el toque de queda en 4 poblaciones de Huesca

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha vuelto a rechazar este lunes la petición hecha por el Gobierno aragonés para establecer toques de queda durante 15 días en los municipios altoaragoneses de Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón entre las 01,00 y las 06,00 horas de cada jornada.



En su auto, que cuenta con el voto particular de uno de los magistrados favorable a la aplicación de la medida, la sala de lo contencioso del TSJA se ampara en el mismo argumento utilizado el viernes pasado para rechazar la petición al afirmar que sea resuelta una cuestión de inconstitucionalidad planteada por este tribunal en relación a la restricción del derecho fundamental a la movilidad.



A este respecto, el auto recuerda que el 3 de diciembre de 2020 se planteó esta cuestión ante el Tribunal Constitucional en relación a una solicitud de confinamiento planteada por el Ejecutivo aragonés, aceptada a trámite y actualmente pendiente aún de resolución.



Una situación, resalta el auto del TSJA, pendiente de resolver que impide a la sala de lo contencioso pronunciarse sobre los toque de queda demandados.



"Adolecía de inconstitucionalidad entonces, y la misma de duda de inconstitucionalidad persiste y se mantiene, afectando al fundamento mismo de la competencia para resolver", afirma el tribunal aragonés, que rechaza adoptar medida cautelar alguna a pesar del informe favorable de la fiscalía a los planteamientos de la administración.



El auto acuerda pues denegar la solicitud de las medidas planteadas así como la remisión al Tribunal Constitucional de esta resolución, "a los efectos que procedan", y señala que contra esta decisión cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.



En su voto particular, el presidente de la sala, Eugenio Esteras Iguácel, argumenta que la solicitud planteada por el Gobierno aragonés "debió de ser aprobada y autorizada en los términos en que se produce".



Este magistrado, para quien la medida solicitada está "acreditada y justificada, se apoya en los escritos de alegaciones presentados por el letrado del Gobierno aragonés y la fiscalía, que esgrimen a su vez una sentencia del Supremo del pasado mes de mayo que posibilita a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas resolver estas cuestiones.



Tras hacerse público el auto, el Gobierno aragonés ha anunciado la interposición de un recurso de casación contra una decisión que, subrayan las fuentes citadas, "respeta, si bien la considera inadecuada en la lucha contra la pandemia en este momento, reiterando que cualquier otra medida podría ser menos efectiva y mucho más perjudicial para la actividad económica".



Desde el Departamento de Sanidad se insiste en que la limitación de la movilidad en horario nocturnos en los municipios afectados por una incidencia mayor de la pandemia es "necesaria y proporcionada" en el actual contexto, y cuenta, asimismo, con el respaldo de cada uno de sus ayuntamientos.



Tras valorar el voto particular y el informe favorable de la fiscalía, el Gobierno aragonés comunica que se ha solicitado a los alcaldes de las cuatro poblaciones altoaragonesas afectadas que extremen la vigilancia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad para exigir el cumplimiento de las restricciones acordadas.



"Tal y como apuntan fuentes expertas y constatan las investigaciones científicas, cada día que se pierde en la adopción de medidas repercute negativamente en términos de contagios y de hospitalizaciones", añaden las fuentes referidas.