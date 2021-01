El Justicia abre un expediente de oficio ante las irregularidades de la vacunación frente al COVID

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha abierto un expediente de oficio sobre el plan de vacunación frente al coronavirus. El Justicia quiere esclarecer así qué está ocurriendo con las numerosas denuncias de irregularidades que se estan produciendo por personas, políticos o sanitarios, que se están colando en el proceso de vacunación sin respetar su turno.

En Aragón se han hecho públicos los casos de tres alcaldes vacunados antes de tiempo. El de la localidad Luesia del PP, el de Asín del PSOE y el de Castejon de SOS del PAR. En este último caso, el centro de salud del municipio emitió un comunicado alegando que pertenece a un grupo de riesgo. A ello hay que sumar que el jefe de la UCI del Hospital Obispo Polanco ha denunciado que administrativos y sindicalistas que no trabajan con pacientes COVID también se han colado en la vacunación. A lo que añadió, en declaraciones a Aragón TV, que "todo el mundo lo sabe", pero a pesar de ello no se hace nada.

El argumento en estos casos suele ser siempre el mismo y es que estan personas se han vacunado con lo sobrante de cada vial extrayendo una sexta dosis adicional que de lo contrario, debería tirarse. El Justicia quiere aclarar qué esta sucediendo. "Se debe conocer en profundidad el plan de vacunación de Aragón y velar por su cumplimiento. Por ello nos hemos dirigido a las consejerias de Sanidad y Derechos Sociales para que nos informen sobre este plan", ha anunciado el Justicia.

LAS EXPLICACIONES DEL EJECUTIVO AUTONÓMICO

Desde el Gobierno no parece que se vaya a hacer nada. El presidente de Aragón, Javier Lambán pide no alimentar el conflicto y se limita a dejar en manos de los centros de salud el criterio dde cómo se administra la sexta dosis adicional de los viales. Por su parte, la consejera Sira Repollés ha asegurado que no se debe hacer una "caza de brujas" contra quienes se han vacunado antes de hora. Cree que ello, no conduce a nada.

Además, afirma que hay un listado de pacientes preferentes a los que administrar la sexta dosis extra de los viales, por ejemplo, mayores de 80 años. Repollés va a más y afirma que incluso, de algunos viales de Pfizer se ha llegado a extraer hasta una séptima dosis en Aragón y once de los viales de Moderna.

