El jurado declara culpable a Rodrigo Lanza de homicidio pero descarta el asesinato

Ya tenemos veredicto por el conocido como "Crimen de los Tirantes". El jurado popular descarta que Rodrigo Lanza asesinara a Víctor Láinez. Se trata de un homicidio imprudente: quiso hacerle daño pero no matarle. Tampoco consideran acreditado que el acusado viera los tirantes con la bandera de España de la víctima pero sí que le atacó por motivos ideológicos.

El jurado popular cree que el motivo de la paliza fue una discusión previa en la que el ahora fallecido le llamó “sudaca” y el acusado le tildó de “facha”. Lanza atacó a Láinez por odio pero no quiso matarle. La causa de la muerte fue la caída provocada por el primer golpe y, por tanto, no hay asesinato sino homicidio imprudente. Dan por buena gran parte de la versión de la Defensa aunque descartan que actuara en legítima defensa porque no se ha demostrado que la víctima tuviera una navaja.

Tampoco creen que lo hiciera bajo un miedo insuperable ni afectado por el alcohol. Solo en parte, el jurado popular acepta que el acusado sufriera un arrebato. En su contra, el jurado entiende que le atacó por la espalda, que Láinez no pudo defenderse y que se ensañó con él pegándole cuando estaba inconsciente en el suelo. Aunque consideran que lo hizo con las manos y no con un puño americano o un mosquetón, como dijeron los forenses.

Máximo 12 años de cárcel

Las acusaciones se han visto obligadas a rebajar su petición de penas: de 25 a 12 años de prisión. Van a recurrir para reclamar el asesinato. Pero, de momento, es lo máximo que pueden pedir por un delito de lesiones con homicidio imprudente con las agravantes de alevosía, ensañamiento y motivos ideológicos, que sí aprecia el jurado. Reclamarán, además, que se tenga en cuenta la reincidencia, ya que Lanza fue condenado por dejar tetrapléjico a un Policía en Barcelona. Unos hechos por los que estuvo 5 años en prisión.

Juan Carlos Macarrón, abogado de la acusación particular, asegura estar "decepcionado" y califica el veredicto de "desastre jurídico". "Decir que es un homicido imprudente, es decir, sin querer, pero que hubo alevosía -que es un acto intenacional-, que hubo ensañamiento en el suelo y que hubo un motivo ideológico es en sí mismo una incogruencia, es una atrocidad", señala.

Macarrón considera que la institución del jurado "debería desaparecer" porque sus miembros "no tienen conocimientos jurídicos". El hermano de la víctima, Javier Láinez, comparte su opinión. "Que hoy en día, que necesitas un título hasta para poner un clavo, tengan que verse en este jaleo unos ciudadanos de la calle, a los que les lía el abogado defensor... No lo entiendo", señala. Láinez sostiene que el acusado "lo volverá a hacer". "Nos tendremos que meter en casa para que no venga a por nosotros. Tengo a mi sobrina que no sale de casa por miedo. Esto es una vergüenza, pero habrá que admitir lo que dice el jurado popular", declaraba tras conocer el veredicto.

La Defensa cree que no se pueden imponer más de 4 años porque las acusaciones solo pidieron las agravantes por asesinato y no contemplaron en sus escritos la posibilidad de que Lanza fuera condenado por otro delito que no fuera ese. Es decir, no contemplaron el homicidio imprudente o las lesiones. Por ello, pide una pena de un año, la mínima y, por tanto, su puesta en libertad porque ya lleva dos años en prisión provisional. "Nadie en su sano juicio podía pensar que una persona iba a matar a otra por una cuestión estética", señala el letrado Endika Zulueta. El abogado asegura que "Víctor Láinez no tenía que haber muerto" pero que Lanza "tampoco tiene que estar preso". Y se felicita porque el jurado "no haya tenido en cuenta los prejuicios y los juicios de la calle, que le consideran un asesino".

El juez dictará sentencia la semana que viene.

