El juez suspende la convocatoria de un nuevo congreso del PAR

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza ha acordado suspender la convocatoria de un congreso extraordinario del PAR previsto para enero. La actual Ejecutiva del PAR, la ganadora en el Congreso anulado por el juez, convocó este Congreso extraordinario el pasado 2 de diciembre para definir el liderazgo de la formación y “construir” el programa con el que afrontar las citas electorales de mayo de una forma unida entre toda la militancia.

El auto emitido por el juez estima las medidas cautelares solicitadas por el sector crítico del PAR, que denunció en los tribunales presuntas irregularidades en el censo de compromisarios que fue aprobado por la ejecutiva que estaba al frente del partido en octubre de 2021, cuando se celebró la asamblea que proclamó a Aliaga su líder.

Según recoge EFE, el juez destaca en su auto que la sentencia que anula tanto la aprobación del censo como los resultados del XV Congreso del PAR todavía no es firme, y advierte de que aún podría ser recurrida por los demandantes, "aunque la parte demandada la acate", lo que, subraya, podría alterar "algunos aspectos" referidos a la composición del censo o de los compromisarios.



"No cabe duda de que habrá de celebrarse una nueva reunión asamblearia previa aprobación de un nuevo censo y de un nuevo reglamento de organización para poder votar de nuevo con los compromisarios resultantes", añade el magistrado, que considera "razonable" que sea la comisión ejecutiva actual la que decida si recurrir o no la sentencia".



A su juicio, "no puede ser otra comisión ejecutiva la que tome esa decisión, y por ello a priori es aceptable que se señale una fecha para una nueva reunión de la asamblea, si es que no hay intención de recurrir la sentencia".



Esta argumentación hace referencia a la decisión anunciada a principios de este mes por la comisión ejecutiva de convocatoria de un nuevo congreso extraordinario, a pesar de que la sentencia no será firme hasta el próximo 2 de enero.



También advierte el magistrado de que la referida sentencia no anula la convocatoria del XV Congreso del PAR, "sin perjuicio de lo declarado sobre su desarrollo y resultados", y que la celebración de un nuevo proceso extraordinario podría "no ajustarse" al contenido de una nueva sentencia que pudiera resultar de un eventual recurso, lo que comprometería su ejecución.



"Además, no se trata de celebrar un nuevo congreso sino continuar con la celebración de la asamblea del XV congreso, una vez adoptados los nuevos acuerdos que sustituyan a los anulados", añade el juez, para quien "las noticias sobre la celebración de un congreso extraordinario estando pendiente la firmeza de dicha sentencia supone un riesgo para la efectividad de la misma".



Por esta razón, el magistrado acuerda la suspensión del acuerdo de convocatoria de un congreso extraordinario, "si bien -subraya- no procede la suspensión judicial de la comisión ejecutiva actual ya que le privaría de su derecho a decidir si recurre la sentencia".

Síguenos también en Twitter y Facebook