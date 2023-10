El juego con apuestas lidera los problemas de ludopatía

El 20% de los jóvenes de entre 14 y 18 años ha jugado con dinero en el último año. Las apuestas son ya el principal problema de ludopatía. Están enganchadas a ellas 3 de cada 4 personas de entre 20 y 29 años que inician tratamiento por adicción al juego. Son los datos recogidos en Aragón con motivo del Día sin Juego.

En Aragón, 1.542 personas iniciaron tratamiento por adicciones en 20222. Y son solo “la punta del iceberg”, tal y como indica la directora general de Salud Pública del Gobeirno de Aragón, Nuria gayán, ya que muchas no se tratan.

Casi el 10% de quienes inician uno de estos tratamientos presentan un trastorno comportamental, es decir, sin consumo de sustancia. El 82,4% son hombres y el 17,6%. El juego de azar es la causa más frecuente. “Las apuestas deportivas están por encima del bingo y otro tipo de juegos en todas las franjas de edad”, señala Gayán.

La directora general denuncia una práctica preocupante en los vídeojuegos, incluso en aquellos destinados al público infantil, ya que muchos de ellos incluyen dinámicas de juegos de azar. “Es muy peligroso y debe ser conocido por los padres”, asegura, porque puede inducir a “comportamientos de juego problemático a edades muy tempranas”.

Entre los 10 y los 19 años, el gran problema son las pantallas. Dos tercios de quienes inician tratamiento a esta edad tienen un uso compulsivo de internet, móvil, redes sociales y videojuegos. En este sentido, Gayán recomienda que las habitaciones donde duermen los niños no estén disponibles estos dispositivos. “Muchas familias creen que sus hijos están durmiendo y no lo hacen algunos van al colegio o al instituto habiendo dormido solo dos horas y muchos padres no lo saben”, denuncia.

Entre las adicciones sin sustancia están también la adicción a las compras o el sexo. Desde Salud Pública recuerdan que las consecuncias no son solo económicas. Casi la mitad de quienes inician tratamiento lo hacen por problemas en el trabajo o en la salud. Y uno de cada 4 tiene problemas para relacionarse o conflictos familiares.

