Juan Manuel Ramón: "Toca apretarse el cinturón para salvar vidas y conseguir un verano aceptable"

A partir de las 12 de esta noche los vecinos de Jaca y de la comarca de las Cinco Villas, estarán confinados hasta el proximo 9 de mayo. Ambas regresarán al nivel de alerta 3 agravado con las restricciones que eso supone. El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, se ha mostrado esta mañana muy preocupado ante los micrófonos de COPE y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad personal de todos los vecinos de la ciudad, especialmente de los más jóvenes. Los contagios y el número de ingresos han aumentado bastante en los últimos días, por lo que ahora toca ser especialmente cuidadoso con las medidas de seguridad para evitar que se propague el virus. Y es que según Juan Manuel Ramón, Jaca se juega mucho estos días, entre otras cosas, el verano. "No nos podemos permitir tener un verano sin visitantes porque estemos fatal de casos".

El Primer Viernes de Mayo, día grande en la ciudad de Jaca, va a pillar a los jaqueses este año confinados. El alcalde les animaba a volver a hacer lo mismo que se hizo el año pasado. "No hay fiesta. Animo a la gente a estar en sus casas. Si quieren cantar el himno, que lo canten en su casa, en su balcón, en su ventana... como ya hicimos el año pasado, y a partir de ahí, cero".

Con el regreso al estado de alarma 3 agravado el cierre de las actividades no esenciales se fija a las ocho de la tarde. El aforo en el interior de los bares no puede superar el 30% y en las terrazas el 75% y no se permiten reuniones de más de 4 personas.

Recordar además, que siguen confinadas también Fraga y Tarazona y que se ha levantado el confinamiento en la comarca de La Litera.

Síguenos también en Twitter y Facebook.