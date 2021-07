José LuIs Yzuel sobre las restricciones: “Son unos ineficaces y unos vagos”

Indignación, disgusto, ineptitud... Son algunos de los calificativos que el sector de la hostelería utiliza para definir las medidas anunciadas por el Gobierno de Aragón que restringe, de nuevo, la actividad en la hostelería y el ocio nocturno.

El presidente nacional de HORECA, la federación de empresarios Hoteles y Restaurantes, José Luís Yzuel, ha arremetido duramente contra la administración central y la autonómica. “Son unos vagos. Espero que alguien dimita. Si han permitido que nos quitemos la mascarilla al aire libre, ahora se tendría que ir a casa alguno”. Y ha añadido que “la administración sanitaria aragonesa ha liderado una de las peores gestiones de la pandemia en este país”.

Califica las medidas de retroceso de “medievales”. Se preguntan porqué no se han aplicado otras, como más rastreos o la compra de test de antígenos en las farmacias, por ejemplo. Una vez más, la perjudicada es la hostelería. Y no lo entienden. “Se están consintiendo botellones y quedadas masivas. Y se restringe a nuestro sector pesar de que el mayor número de contagios se está dando en la población joven, que no son usuarios de restaurantes, ni de barras y apenas de terrazas”, ha añadido Yzuel.

“No son conscientes de lo que estamos sufriendo y lo duro que es cuando empiezas a levantar, volver a cerrar. A los restaurantes a las 23h se nos va una parte importante de la facturación de las cenas. Cada vez que toman estas medidas, tendrían que venir acompañadas de ayudas. ¿Qué hacemos con los trabajadores? ¿Otra vez todos al ERTE? ¿Acortar turnos?”, ha añadido el presidente de HORECA Restaurantes Zaragoza, José María Lasheras.

De hecho, el sector que está a la espera de conocer cómo se resuelve el último paquete de ayudas del Gobierno de Aragón, de 50.000.000 euros. Pero toda ayuda es poca para un sector que no acaba de levantar cabeza. “Ni de lejos vamos cubrir las pérdidas de año y medio, pero son bienvenidas", ha indicado Lasheras.

En total, el Gobierno de Aragón ha puesto 88.000.000 para ayudar al sector desde que comenzó la pandemia. La directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allue, asegura que Aragón lidera estas ayudas a nivel nacional.

En el ocio nocturno la indignación no es menor. Sorpresa y perplejidad con el anuncio de las restricciones. No quieren volver a cerrar y se ofrecen, incluso, a ser sede para que se pongan vacunas

Para el sector, el Gobierno de Aragón de nuevo ha tirado por el camino fácil, que es el de las restricciones. Encima, no entienden que se les perjudique siendo que los contagios se están dando en las zonas de playa. “Nos encontramos en una situación de desamparo total”, ha indicado Alberto Campuzano, portavoz de las asociaciones de ocio nocturno.

Piden acelerar al máximo la vacunación, como en otras regiones donde se están administrando las dosis las 24 horas al día. Ellos se ofrecen. “Que nos pongan un practicante y hacemos lo que haga falta. Ponemos puntos de vacunación 24 horas. Cualquier local se ofrecería. Hay que acabar con esto e inmunizar a la gente. No pueden estar en un almacén las vacunas”, ha dicho Campuzano. “Aunque tengamos que invitarles a una consumición”, ha añadido.

