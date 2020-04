Azcón califica de “decepcionante” la reunión entre Pedro Sánchez y los ayuntamientos

Decepcionante. Así califica el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la reunión mantenida con el presidente Pedro Sánchez por videoconferencia. Azcón asegura que el ejecutivo central no ha dado respuesta a ninguna de las peticiones planteadas por los Ayuntamientos ante la crisis originada por el coronavirus.

Azcón ha asistido a esta reunión como portavoz nacional del Partido Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias. Se le han trasladado a Sánchez peticiones como adelantar dinero a los Ayuntamiento, algo que ya se ha hecho con las comunidades autónomas. También se han pedido fondos para atender necesidades sociales, las pérdidas en el transporte o hacer frente a la reducción de ingresos. Sin embargo, no ha habido respuestas positivas.

“Le he hecho a Sánchez una pregunta muy concreta: ¿Cómo va ayudar el Gobierno de España a los vecinos de Zaragoza?. No ha habido respuesta. Llevamos un mes en estado de alarma y aquí no ha llegado ni un solo euro. Ha sido una reunión decepcionante”, admitía Azcón tras el encuentro con Sánchez.

Ademas, el PSOE también ha rechazado que las banderas ondeen a media asta en los Ayuntamientos como homenaje a los fallecidos por el COVID19: “Ha sido sorprendente la respuesta del portavoz del PSOE. Ha dicho que para qué sirve poner las banderas a media asta si no hay gente por las calles y nadie las va a ver”.

Azcón también ha tendido la mano para realizar test de coronavirus desde el Ayuntamiento. En 15 días habrá una nueva reunión con Sánchez y también se reunirán los alcaldes de las 10 principales ciudades españolas. Se tratarán asuntos como una desescalada más lenta en grandes ciudades como Zaragoza.

