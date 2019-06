Joaquín Carbonell grabará a final de año por primera vez un disco en directo

Corría la primavera de 1969 cuando Joaquín Carbonell cantó por primera vez ante un público de pago. Era un festival benéfico, en el Teatro Marín de Teruel. Ahora, 50 años después, grabará un disco-libro en directo en un concierto aún sin fecha en Zaragoza. Será a finales de año y ni siquiera está claro el escenario. Pero será la primera vez que Carbonell grabe un disco fruto de un directo de este tipo.

El Libro-Disco incluirá además un DVD. El proyecto se presentará en el Barnasants, el festival de cantautores y textos cantados más importante del mundo, que el año que viene cumple 25 años. Para ese aniversario, han elegido a Carbonell como figura principal, editando el disco. Después, habrá gira por Aragón.

El trabajo contará con 24 canciones, con lo mejor de su repertorio y, al menos, dos temas nuevos. "Cuando haces un disco tienes un parón de un par de años porque tienes la sensación de que ya lo has dicho todo", explica Carbonell, que admite que le cuesta mucho componer. "Pero de pronto tengo ganas de hacerlo otra vez, llevo mes y medio y me gustaría cantar dos o tres canciones nuevas en este nuevo disco", asegura el artista. Le acompañarán 7 músicos pero no habrá colaboraciones de otros cantantes.

En este trabajo no faltarán alguno de los temas clásicos que le han convertido en todo un referente. Carbonell se pregunta si alguna de las canciones que algunos artistas están componiendo hoy serán recordadas en 2060 porque "hacer una buena canción es muy difícil y hacer una inmortal es casi imposible". Por eso se siente orgulloso de que le sigan pidiendo canciones que pertenecen al primer disco o que tienen más de 40 años, como "Me gustaría darte el mar" o "La peseta".

A este músico turolense le hubiera gustado que este evento huibiera podido tener lugar en su tierra. "Por ser elegante, me limitaré a decir que he tenido dificultades", apuntaba el artista, que justifica así que la grabación se vaya a producir en Zaragoza.

Como adelanto, Joaquín Carbonell presentó el proyecto el pasado 6 de junio en la terraza del Museo Pablo Serrano de la capital aragonesa, ante un grupo de periodistas y amigos. En esta noticia puedes ver los vídeos de algunos fragmentos de esa actuación.



