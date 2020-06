Javier y Sara, la vida después de un trasplante de órganos

Aragón continúa siendo una comunidad puntera en donación y trasplante de órganos. A pesar del estado de alarma, en los cinco primeros meses del año se han realizado 34 trasplantes en nuestra comunidad. Esta semana conmemoramos el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células.

De los 34 trasplantes realizados en este 2020 en Aragón, 24 han sido de riñón, 6 hepáticos y 4 cardiacos. Estos trasplantes han sido posibles gracias a la generosidad de 17 familias que perdieron a un ser querido y decidieron donar sus órganos. También dos donantes vivos han realizado su donación. Con este gran acto de solidaridad y generosidad se han donado 419 años de vida.

JAVIER, TRASPLANTADO DE HIGADO EN ENERO

Tras estos número hay historias como la de Javier Arredondo fue trasplantado de hígado el pasado mes de enero: "El trasplante me fue fenomenalmente bien. Hay días que sé que estoy trasplantado por la cicatriz que tengo. Ahora mismo por las mañanas, tras tomarme la medicación, me hago 10 kilómetros andando a buen ritmo".

Un trasplante para Javier que ha llegado después de estar tres meses en la lista de espera: de octubre a enero. Eso sí, su caso se remonta a mucho antes. Fue diagnósticado de hepatitis C en 1993. "Me detectaron la hepatitis en 1993. En 2014 se me descompensó el hígado totalmente, pero me dieron una medicación, la recuperación fue aceptable y me sacaron de la lista de espera. Después de tanto tiempo se me había formado una cirrosis en estado avanzando y me empezaron a salir carcinomas. Decidieron que el trasplante era la mejor opción", nos cuenta Javier en COPE.

SARA, TRASPLANTADA DESDE LOS 3 AÑOS

Mientras, la historia de Sara Seral es muy diferente. Ella fue trasplantada de hígado por primera vez cuando tenía solo 3 años. Más de 20 años después, rechazó el órgano y tuvo que someterse en este caso, a un doble trasplante hepático y renal. "Nací con un problema en el hígado y tuve que se trasplantada a los 3 años para poder seguir con vida. Tuve una vida bastante normal, pero 25 años después empecé a rechazar el hígado y a la vez, mis riñones no funcionaban correctamente", nos asegura Sara en COPE.

Sara tuvo que esperar 5 meses para su operación. Cuando recibió la ansiada llamada comunicándole que había dos órganos para ella, ¿cómo lo afrontó?. "El día que llamaron pasamos muchos nervios. Ha sido un gran cambio. Antes del trasplante yo no tenía calidad de vida, no podía andar correctamente ni trabajar. Después del trasplante he podido volver a mi vida normal, al trabajo, a caminar sin cansarme y disfrutar de muchas cosas que antes no podía, en definitiva, tener calidad de vida".

ARAGÓN, EN BUENAS MANOS

El miedo ante un trasplante es inevitable, pero Javier lo tiene claro: en Aragón estamos en las mejores manos. "Cuando te dan la noticia de que te hacen un trasplante el mundo se te cae encima. No te dicen que te van a sacar una muela o te van a operar de apendicitis, pero lo que sí puedo decir es que en Aragón somos de las comunidades más afortunadas", afirma Javier.

Una visión que también comparte Sara: "En España somos un buen país en cuanto a trasplantes, pero de Aragón puedo hablar muy bien. El trato en el Hospital Clínico fue excepcional".

Actualmente, en Aragón hay 5 pacientes en lista de espera de trasplante hepático, 117 para recibir un trasplante renal y no hay ningún paciente en espera para trasplante cardíaco. El estado de alarma no ha impedido que las donaciones de órganos hayan continuado en Aragón. Desde el 14 de marzo se han realizado 3 donaciones y 9 trasplantes. En cuanto al resto de tejidos, se han registrado 23 pacientes implantados.

LA LABOR DE AETHA

Javier Arredondo y Sara Seral son presidente y vicepresidenta de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepaticos de Aragón, AETHA. Desde esta entidad realizan visitas hospitalarias para asesorar y guiar a los pacientes explicándoles cómo va a ser su día a día durante todo el proceso de un trasplante. Si quieres contactar con esta asociación tienes más información en aetha.org.

Síguenos en Twitter y Facebook