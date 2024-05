Jaime Martínez, padre de acogida: "El cambio de familia tiene que ser libre de culpa y de duelo"

¿Alguna vez has pensado cómo se siente un menor de acogida cuando tiene que cambiar de familia? ¿Cómo viven ellos esa transición? Hoy en Zaragoza se ha hablado de los buenos tratos a la infancia, en concreto, de cómo abordar los cambios de hogar de los tutelados.

Trabajadores sociales, psicólogos o educadores son algunos de los especialistas que han acudido a la II Jornada de los Buenos Tratos a la Infancia celebrada por la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón, ADAFA.

El objetivo es que toda la sociedad se conciencie en el buen trato a la infancia, en formar a todas las personas que juegan algún papel en la vida del menor durante la transición. Cuando un menor cambia de familia vive un periodo bastante complejo y no hay que perder de vista que la prioridad son ellos, los menores. De ahí la importancia de formarse para saber cómo tratarlos.

El presidente de ADAFA es Jaime Martinez, que además, es padre de acogida: “Mi experiencia es que las transiciones tiene que ser muy naturales, el menor es un momento que tiene que vivir sin tensión, sin sentimientos de culpa, de duelo, sin sentimientos de abandono... y para ello es necesario que los procesos se hagan cada vez mejor y busquemos la excelencia en ellos”.

Problemas principales de las transiciones

Durante este periodo surgen problemas, la trabajadora social y responsable de la gestión de esta asociación, Elena Pueyo, nos ha explicado el problema principal con el que se encuentran: “Muchas veces la prisa al principio, ese momento en el que les tenemos que tienen que salir rápidamente de casa porque debemos protegerlos. A veces el que no haya familias, en Aragón primamos que todos los niños vayan directamente a una familia y no tengan que pasar por un centro de protección, pero no siempre hay familias. Este es uno de los principales problemas, pero no hay dos casos iguales”.

Es de destacar que Aragón es de las pocas comunidades que tiene todos los niños de menos de 6 años en familias.

Consejos a las familias

Se insiste en la importancia de formarse, pero para que las familias sepan cómo actuar y en qué centrarse, el responsable de la coordinación técnica de la asociación, Rubén Fau ha lanzado algún consejo: “A las familias les diría que estén acompañadas de grandes profesionales y que estén formados. Y sobre todo confiar, que a través de toda esa afectividad y cariño que le dan a estos niños y niñas pueden conseguir reparar todo el daño que tienen”.

Si una famlia quiere acoger el consejo es preguntar e informarse, no existe un modelo o un solo tipo de familia de acogida.

“Tenemos perfiles de todos los tipos y todas las edades. Si tienen dudas de si podrían ser familia de acogida que se informen en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales o en nuestra asociación, por ejemplo. Ellos luego pueden decidir si ser familia para un acogimiento de urgencia, temporal, permanente o incluso referenciales, que son familias que igual no tienen esa disponibilidad de convivir en el día a día con un menor pero si pueden ejercer para acompañar durante los fines de semana, las vacaciones y demás”, nos ha explicado Elena Pueyo.

Qué importante es estar formado, si te rodeas de menores, saber cómo tratarlos, en sus transiciones y en general en todos los momentos que puedan necesitar ayuda.

