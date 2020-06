Izarbe: “llevo 4 años y la enfermedad no me ha dado un respiro”

Izarbe Gil tiene 20 años y padece Sarcoma de Ewing desde que tenía 16 años. Este tipo de sarcoma es una variedad muy agresiva y rara así que no recibe tantos medios para la investigación como otro tipo de tumores que tienen mayor incidencia en la población.

Los sarcomas son tumores malignos de hueso que afecta sobre todo a niños y a adolescentes. El sarcoma comienza en tejidos como los huesos o los músculos. Es una patología muy rara y la supervivencia de quien la padece es apenas del 1%. Al año se detectan entre 50 y 70 casos nuevos y se trata de una enfermedad para la que se reclama más investigación.

A Izarbe se lo diagnosticaron cuando tenía tan sólo 16 años. A partir de entonces cambió su vida completamente. En la cadena COPE, Izarbe nos ha cotado su historia: “llevo 4 años y las enfermedad no me ha dado un respiro”. La enfermedad la están tratando con quimioterapía y radioterapía. También ha sido operada en varias ocasiones para extirparle el tumor. Ella responde bien al tratamiento pero el cáncer vuelve a nacer en otro sitio. Ha tenido ya 4 reacaidas. Su vida está regulada por los horarios de los hospitales, la visitas a los médicos o las interminables pruebas médicas.

Izarbe nos contaba que se sienten unos olvidados: “Éste cancer no afecta a tanta población. No hay visibilidad y no se invierte en investigación”. A pesar de todo ella consiguió ponerse en contacto con más personas que padecen este tipo de tumor “Conozco a muchas personas y estamos en contacto sobre todo en las redes sociales”, asegura. “Tienes a tus familiares que te apoyan pero esto es mejor porque hablan tu mismo lenguaje. Yo cuando empezé con 16 años, iba al hospital y todo eran abuelos a mi alrededor. Yo me sentía la unica adolescente en el mundo que me estaba pasando esto”. Izarbe no sólo lucha contra el cáncer tamibén lucha por no sentirse sola frente a la enfermedad “Contacté con otros adolescentes en EEUU en India, Sudafrica, en otros países y descubrí que no estaba sola”.. Claro que cuenta con el apoyo incondicional de su familia y también el apoyo que le ofrecen desde Asociación Apsatur (Asociación de Pacientes con Sarcoma y Tumores Raros).

GIRASOLES PARA IZARBE

Los girasoles son el simbolo del sarcoma. Por eso Izarbe ha iniciado un movimiento en las redes sociales con este símbolo para buscar visibilidad.

Cuanta más gente apoye a Izarbe, más visibilidad. Así se puede conseguir que haya más investigación para tratar este cáncer maligno tan agresivo. En la cadena COPE, apoyamos también a Izarbe y los comunicadores de COPE Zaragoza, Laura Hernández y Alvaro Monaner, han subido ya a sus redes sus girasoles para Izarbe. Para ayudarla, sólo hay que subir una foto con algo de girasol.Puede ser un folio con un dibujo, un emoji amarillo, o algo que recuerde a los girasoles. Eso sí debe ir acompañado del hastag #girasolesparaizarbe. Si quieres conocer más puedes visitar el pérfil de Izarbe en instagram: @izarbe.gil donde cuenta su historia con el cáncer y su día a día.

