Iranzo Balaguer revive el fatídico día en el que su hijo fue asesinado

Segunda sesión en el juicio contra Igor 'El Ruso' en la Audiencia de Teruel. Este martes se han podido escuchar los hechos en boca de los agentes que participaron en el operativo de búsqueda contra Norbert Feher. Todos han coincidido en su relato: no veían nada y se sintieron presa facil. Antes, la sesión la abria el padre del ganadero asesinado, José Luis Iranzo. Ha criticado que la Guardia Civil nunca le dio información sobre su muerte.

"Lo más normal es que hubieran perimetrado de la manera que estaba el cuerpo y decir dónde había muerto... Al menos para poner un ramo de flores. Pero no me ha quedado ni eso, nadie me ha dado explicaciones", ha dicho a menos de dos metros del presunto asesinop del presunto asesino de su hijo.

LOS HECHOS DEL FATÍDICO DÍA

Iranzo Balaguer ha relatado que en la mañana de aquel 14 de diciembre se acercó con su hijo a su finca, el 'Mas del Saso', y comprobaron que una ventana tenía el cristal roto, por lo que alguien había querido robar en la noche del día anterior. "Mi hijo abrió la puerta, no había nadie dentro, pero faltaba bebida, algo de comida y algún utensilio de cocina".

Su hijo le indicó que iba a poner la denuncia ante la Guardia Civil, le mandó a a labrar unos campos y quedaron en que le iría a buscar al masico. Iranzo Balaguer ha dicho lo siguiente: "Le dije que no se comprometiera mucho con la Guardia Civil, respondió que si le llamaban iría, que creía que el sujeto que estaba robando se ocultaba en unas cuevas de la zona cerca de una antigua presa. Él dejaba su trabajo para ayudar a quien fuera". El testigo ha apostillado: "Ya era tan famoso como su abuelo, el pastor de Andorra".

José Luis, según ha resaltado su progenitor, llegó esa mañana a la conclusión de que la persona que había entrado en el masico era la misma que la que había disparado días antes a dos vecinos de Albalate.

El padre llegó al masico sobre las 17.30 horas en su tractor. "Metí el tractor en la cochera y le dije que podía venir a buscarme, él estaba todavía con la Guardia Civil. Me di la vuelta y ví un haz de luz por el tejado y a un tío entrando por allí, por donde está el mastín. Igual está el elemento ese, pensé, y llamé a la Guardia Civil, pero no había cobertura, llamé a mi mujer, a mi sobrino, no estaban, y al final marqué el 062 y comuniqué lo de los disparos de pistola. Cuando se produjeron los dos disparos, apenas se veía nada, sentí como un chillido, creí que me habían matado al perro". Iranzo Balaguer, que sentía mucho miedo, optó por esconderse detrás de unas alpacas de paja.

En su relato ha referido que vio un coche que salía del masico y pensó que había llegado su hijo. "Quería salir a su encuentro, pero tropezé y caí y le gritaba 'José, José estoy aquí". El coche se detuvo y se puso de nuevo en marcha e Iranzo Balaguer corrió detrás del coche de nuevo hasta que desapareció el vehículo. "Me senté en unas alpacas de carrizo y, al momento, unos cinco o seis minutos después escuché disparos diferentes, como ráfagas" que provenían del 'Mas del Zumino', donde Feher asesinó a los dos guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.

Iranzo Balaguer llamó de nuevo a la Guardia Civil. Se fue hacia el tractor y entonces divisó unas luces que venían de la parte de Albalate del Arzobispo; era la Benemérita.

"Dicen que hay un cuerpo, les pregunto cómo iba vestido, pues podía ser mi hijo, y me llevan en coche a Andorra". Poco despúes le comunican que su hijo, José Luis Iranzo Alquézar ha fallecido. "Cuando me dieron la noticia estaba solo, no estaba ni mi mujer ni mi hija, esa fue mi desgracia y mi desolación; repaso todas las noches lo que ocurrió ese día".

