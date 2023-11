El Instituto Rodanas de Épila, contra el acoso escolar

El Plan Director contra el acoso escolar se ha presentado este martes en el IES Rodanas de la localidad zaragozana de Épila. Un plan que tiene como objetivo prevenir casos de acoso escolar y en caso de que estos lleguen a producirse, saber cómo actuar ante ellos tanto por parte de docentes, padres y del resto de alumnos del aula donde pueda producirse esta situación.

Dentro de este plan se están llevando a cabo charlas sobre acoso escolar por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, además de abordarse otros temas relacionados como violencia de género, drogas o riesgos de Internet que se ha convertido en una de las principales vías de acoso.

El Subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Jorge Pastor, el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Zaragoza, Luis Germán Aviles y la Directora Provincial de Educación del Gobierno de Aragon, Maria Jesús Cruz Gimeno, han asistido a esta jornada en el IES Rodanas de Épila. Allí además, varias alumnas del centro han grabado un vídeo difundido por la Guardia Civil para luchar contra el acoso escolar.

En el vídeo se lanzan mensajes como "ante el acoso no apartes la mirada. Sé el héroe y no el acosador" o "respétame si no soy como tú, porque si tú te callas tú también participas".

