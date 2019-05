La ingeniera Esther Borao, premiada por un proyecto de robots infantiles que enseñan a programar

Campus Iberus ha anunciado hoy el fallo de la categoría “mejor difusión online” del premio “Iberus-CLH Emprende”. El proyecto ganador ha sido “The Ifs”, liderado por Esther Borao de la Universidad de Zaragoza, excientífica del Hormiguero y referente de Mulleres Tech.

En esta aventura, acompañan a Borao Luis Martín, Borja Latorre y Fergus Reig. Su proyecto es un juguete que enseña a programar a los más pequeños antes de que sepan incluso leer. "The Ifs" es una familia de robots con sensores, que son programables a través de simples piezas (if – then), utilizando un nuevo método de interacción, sin pantallas, denominado programación tangible.

El proyecto permite que los niños y niñas pueden aplicar toda su creatividad a la vez que desarrollan el pensamiento lógico, atributos necesarios para la nueva revolución industrial que acaba de empezar. Además, promueve la socialización con los padres o con otros niños, la expresión de emociones e ideas, e impulsa la proactividad de los participantes.

Borao y su equipo recibirán 1.000 euros en metálico por su capacidad de dar difusión al proyecto y de viralizarlo en las redes.

El certamen “Iberus–CLH Emprende” es fruto del convenio suscrito entre el Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro ‘Campus Iberus’ y la Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. (CLH) para impulsar el emprendimiento en el Valle del Ebro, a partir del conocimiento generado por las Universidades de Zaragoza, Lleida, La Rioja y Pública de Navarra.

Campus Iberus es el campus de Excelencia Internacional (CEI) del Valle del Ebro, promovido en agregación estratégica por las universidades de Zaragoza, La Rioja, Pública de Navarra y Lleida.

Pincha aquí para ver todos los proyectos de “Iberus-CLH Emprende” y aquí para ver el vídeo del proyecto.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza