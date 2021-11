El infanticida de Delicias admite que mató a su hija y que no tomaba la medicación

Nossa Churchill, el hombre acusado de matar a su hija de 3 años con un cuchillo el año pasado, ha admitido hoy los hechos ante el juez. Lo ha hecho en el juicio con jurado que este lunes ha comenzado en Zaragoza. La defensa tratará de demostrar que, por su enfermedad mental, no era consciente de lo que hacía. El fiscal, por su parte, considera que tiene una afectación de grado medio y pide para él la prisión permanente revisable.

En la primera sesión del juicio, el acusado ha contestado a las preguntas del fiscal y ha admitido todos los hechos. Este hombre, de origen nigeriano, ha respondido solo con “sí” o “no” ayudado por un intérprete.

Así, ha reconocido que el 14 de septiembre de 2020 estaba con su mujer y sus 2 hijos (la menor asesinada, que estaba a punto de cumplir los 4 años, y otro pequeño de 2 años) en el domicilio que compartían con otro inquilino, que cogió un cuchillo de cocina y entró en la habitación que compartía con su familia. También ha reconocido que cogió a la niña pequeña de la cama, la echó en la cama grande y allí la apuñaló en presencia de su esposa.

El acusado admite que la pequeña empezó a sangrar, que la madre la cogió en brazos y que él salió huyendo. Después, llamó al telefonillo de un conocido y le contó que había matado a su hija. A preguntas del Ministerio Público, ha asegurado que en aquellos momentos no se tomaba la medicación.

¿SABÍA LO QUE HACÍA?

La clave del caso no es si Nossa Churchill mató o no a su hija. Nadie, ni siquiera el propio acusado, lo pone en duda. La clave está en si por la esquizofrencia que padece es imputable o no. Es decir, si su enfermedad le permite ser consciente de sus actos, lo que jurídicamente se define como si tiene sus facultades cognitivas y volitivas (conocer y querer).

El fiscal ha recordado que el acusado fue diagnosticado en mayo de 2019 de esquizofrenia, con un trastorno paranoide y que consume cannabis. Y aunque considera que sus facultades solo están mermadas en grado medio pide para él prisión permanente revisable (un cambio en su calificación ya que, en un principio, solicitaba para él 20 años de prisión).

Cuando este hombre declaró ante el juez la primera vez dijo que oía “voces divinas”. La letrada de la defensa, la abogada zaragozana Carmen Sánchez, ha explicado al jurado que su cliente es inimputable ya que en el momento de producirse los hechos era incapaz de distinguir la realidad (trastorno mental transitorio). Por ello, considera que la pena a imponer debería ser un internamiento psiquiátrico. “Necesita su medicación y sus pastillas para en un futuro tener su reinserción en la sociedad”, ha relatado.

El juicio se prolongará durante toda la semana hasta que el viernes haya un veredicto del jurado. Será esclarecedor escuchar a los forenses del IMLA (el Instituto de Medicina Legal de Aragón) que en un primer reconocimiento dijeron que Nossa Churchill sí sabía lo que hacía. En un informe más completo un par de meses después sí reconocen que tiene una merma de grado medio. Según señalan, este hombre sabe que la niña está muerta pero no muestra arrepentimiento ni sentimientos hacia ella.

La defensa va a argumentar que estos informes son contradictorios con otro anterior. Y es que este hombre intentó matar a algunos de sus compañeros de trabajo en 2019. Y entonces el mismo IMLA dijo que sufría un trastorno psicótico agudo de desconexión con la realidad. Por lo que la causa se archivó. Entonces le fue prescrito un tratamiento y estuvo ingresado en un centro psiquiátrico, que le hizo mejorar y retomar el contacto con su familia. Un medico forense del IMLA alertó en ese momento que "en caso de agravación o abandono de dicho tratamiento psiquiátrico ambulatorio" debrían plantearse "nuevos ingresos psiquiátricos, aún en contra de la voluntad del paciente.

El acusado se encuentra en prisión provisional desde que fue detenido por el asesinato de su hija. Los vecinos alertaron a la Policía al oír los gritos de la madre y la niña llegó a ingresar en el hospital, pero murió poco después. La madre ya había presentado una denuncia también por violencia de género, que se archivó.

Síguenos en Twitter y Facebook

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado