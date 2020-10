Indignación de los hosteleros por la fase 2: “Si somos los únicos culpables, que nos cierren y nos indemnicen”

La hostelería de Zaragoza -Cafés y Bares y Horeca- ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la vuelta a fase 2 flexibilizada de Zaragoza, y piden la aplicación de medidas cautelarísimas que frenen el decreto de la DGA.

Los aforos del 50% no resultan rentables para muchos establecimientos y eliminar el servicio de barra es algo especialmente lesivo para este sector. Insisten en que pueden desarrollar su trabajo con todas las medidas higiénico sanitarias. 20.000 empleos directos en Zaragoza dependen de la hostelería.

“Si no querían que la gente tuviera fiesta el Día del Pilar que lo hubieran declarado no festivo y laboral. Con esto, lo que consiguen es que la gente celebre en sus casas y se vaya fuera”, ha señalado José María Lasheras, portavoz de la Asociación de Restaurantes de Horeca en Zaragoza, que asegura que los restaurantes del Pirineo están llenos para estas fechas.

“No buscamos enfrentamiento con nadie. Todo lo contrario, queremos diálogo y que se hagan las cosas consensuadas con nosotros”, ha añadido. Se sienten discriminados porque la restricciones no se están aplicando en otros sectores, como la cultura, el transporte o los supermercados. Lasheras señalaba tajante que “si los únicos culpables de los contagios somos la hostelería que nos cierren y nos indemnicen”.

El anuncio de la fase 2 ha llevado consigo un aluvión de anulaciones. El restaurante de José María, en circunstancias normales, hubiera dado el día del Pilar 250 comidas. Hasta hace unos días tenía 60 reservas y ahora han bajado a 40.

En el sector hotelero la cosa no está mejor. En Zaragoza, suma más de 5.000 habitaciones. Muchos establecimientos han optado por no abrir sus puertas o por hacerlo de forma parcial ante la baja demanda. En COPE hemos hablado con la gerente del Hotel Orus, Sonia Lázaro, que asegura que a día de hoy tienen un 10% de ocupación, frente al 100% de otros años.

"Con este caos de quien nos organiza solo se piensa en las 12 siguientes horas. No se puede tener ninguna previsión ni incluso para los empleados. Yo tengo gente en el ERTE, tengo gente trabajando y yo, aparte de ser la dueña, estoy en recepción, haciendo camas y etc etc. Osea no te puedo decir una previsión pero entre todos nos intentamos arreglar".

Síguenos también en Twitter y Facebook