Indignación entre los usuarios de la estación de Delicias por los baños de pago

La estación de tren de Delicias ha eliminado los baños gratuitos. Desde hace poco más de un mes, los aseos son de pago. Igual que antes sucedió en la estaciones de Atocha, en Madrid; o de Sants, en Barcelona. Los que antes eran de acceso libre han cerrado. Hay menos baños y el acceso cuesta un euro. Una situación que ha provocado la indignación de muchos usuarios y también de quienes habitualmente desempeñan su trabajo en la estación como, por ejemplo, los taxistas.

Los baños gratuitos han desaparecido en la zona de acceso desde el parking, en la zona de salidas y en la de llegadas. En la puerta, unas cintas impiden el paso. Junto a ellos, señales que indican el camino hacia los baños de pago. Y al llegar, una máquina para meter el euro y una empleada que controla el pago y que después de usarlo, lo limpia. Son de pago para cualquier persona, también para quienes sufren una discapacidad o para los niños pequeños. El acceso al cambiador de bebés también se hace previo abono de un euro.

Llegar hasta estos baños puede llevarnos unos minutos que quizá no tenemos en un momento de urgencia.

La ley dice que los viajeros con billete deben tienen derecho a baños gratuitos una vez pasado el control de acceso. Pero cuando bajas del tren y accedes al vestíbulo, ya no hay opción. Lo que más indigna a los usuarios es tener que pagar. "Intento ir al lavabo antes del salir del tren para evitarlo", señala un viajero, quien denuncia, además que "esto es una inslatación pública". "Debería ser gratuito para todo el mundo, luego habrá gente que lo haga en la calle", destaca otro usuario. Junto a él, un trabajador al que su empresa ha desplazado en tren se queja: "No puede ser que hayas pagado un dinero por el billete y al salir no puedas ni ir al baño".

El habitáculo del baño en sí, tiene unas dimensiones reducidas. De hecho, no cabe una maleta. Una mujer que acaba de salir del baño de pago nos cuenta que le ha pedido a la empleada si le podía vigilar su equipaje un minuto mientras hacía sus necesidades pero ésta le ha dicho que no. "No encuentro el servicio extra de pagar un euro, la verdad", denuncia.

La empresa que gestiona estos baños asegura que uno de los pluses está en encontrar un aseo en buenas condiciones de limpieza. Algo que sí valoran los escasos usuarios que parecen contentos con la medida. "Está muy limpio, yo no entro en baños públicos, siempre voy a los de pago", asegura una viajera. "Los de pago están siempre mejor, como en Atocha o en Valencia", señala otro usuario. Aunque quienes trabajan dentro de la estación aseguran que los aseos gratuitos ya estaban en buenas condiciones. "Los limpiaban a menudo, podía haber momentos puntuales en los que hubiera algo más de suciedad, pero estaban bastante bien", asegura una empleada.

Otro de los extra que se ofrecen son descuentos para los bares de la estación donde, por cierto, tampoco hay baños. Y que, mientras haces tus necesidades, ´puedes disfrutar de un relajante sonido de pájaros cantando para completar lo que la empresa define como "una experiencia".

TAXISTAS Y TRABAJADORES ENFADADOS

En la estación no solo hay viajeros. También trabajadores. Entre ellos, los taxistas, que se encontraron el cierre por sorpresa. "No avisaron, nos lo dijeron las mismas empleadas de la limpieza, cerraron de golpe y porrazo", denuncia uno de ellos. Estos conductores pasan horas en la estación. Y no entienden este cambio que les parece "una afrenta". "Si tenemos que ir 6 o 7 veces cada día al baño quienes paramos habitualmente aquí, es una barbaridad", asegura otro compañero. Junto a él, otro conductor se lamenta de que tiene problemas de próstata y que necesitaría "un cuarto del sueldo para ir al baño". "Deberíamos dejar de venr aquí dos días y seguramente se arreglaría el problema", dice otro de ellos.

Baño portátil instalado en el exterior de la estación de Zaragoza Delicias









En el exterior de la estación se ha instalado un baño portátil que usan principalmente los conductores de autobús y los propios taxistas. Una caseta de plástico al sol que los taxistas califican de "insuficiente" y que, alertan, pronto se convertirá "en una sauna". Y será peor aún, insisten, para sus compañeras mujeres. En el interior no hay papelera y el asiento puede alcanzar altas temperaturas. Por no hablar de la suciedad. "Yo no me sentaría allí", asegura uno de ellos.

Interior del baño portátil que utilizan conductores de autobús y taxistas









¿Y qué pasa con los trabajadores de la estación? Los empleados de seguridad, por ejemplo, tienen un baño en los vestuarios, pero ahora tienen que pedir que les releven para poder ir, cuando antes lo tenían a un paso. Lo mismo sucede con los empleados de las empresas de alquiler de vehículos o de Zaragoza Turismo, que pueden utilizar los baños dentro del control de accesos o en la estación de autobuses. Entre 10 y 15 minutos entre ir y volver.

