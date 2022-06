El incendio de Nonaspe ha calcinado ya 1.200 hectáreas

Afrontamos las peores horas de esta ola de calor. La alerta por altas temperaturas será naranja en toda la provincia de Huesca y de Zaragoza durante las jornadas de viernes y sábado, mientras que se mantendrá en nivel amarillo en Teruel. Las temperaturas más altas se esperan alcanzar en la jornada del sábado en el valle del Ebro con máximas de hasta 43 - 44 grados.

La alerta no se da solo por calor sino también por incendios, en este caso, será de nivel rojo. En las últimas horas ya se han declarado varios incendios. El que más preocupa es el de Nonaspe, en Zaragoza, que ha quemado unas 1.200 hectáreas. Al menos, la situación mejora con las horas.

"La situación compleja que había el jueves por la tarde ya no es así. Se ha trabajado bien durante la noche y eso nos permite poder abordarlo. Trabajamos sobre todo en el flanco derecho que es el que más preocupa y ahí se centrarán todos los esfuerzos", ha afirmado el director general de medio natural es Diego Bayona.

No se teme que haya que desalojar núcleos urbanos en el entorno de Nonaspe: "No hay ningun peligro en el núcleo urbano de Nonaspe que es el más cercano. Sí hay afecciones en carreteras. Se tuvieron que cortar algunos el jueves por la tarde, pero no hay riesgo de daños materiales o personales graves".

De todas formas habrá que estar muy pendientes de este fuego porque el viento, de hasta 30 km por hora, podría complicar la situación. Se pide durante las próximas horas extremo cuidado a la hora de realizar tareas agrícolas y cualquier tipo de actividad al aire libre. "Estamos en una situación de riesgo extemo que, puedo afirmar, no hemos conocido de forma tan extrema y peligrosa", ha declarado el consejero de agricultura, Joaquín Olona.

