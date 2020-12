Nuevo repunte con 198 nuevos casos de COVID en las últimas horas en Aragón

Salud Pública ha notificado este lunes 198 nuevos contagios de coronavirus en Aragón, 52 más que los notificados el día anterior. El dato también supone 73 más que los notificados hace una semana, aunque cabe destacar que el lunes anterior era festivo y se realizaron menos pruebas diagnósticas.

Las áreas de salud que más casos han detectado son Fraga (Huesca) con once casos, seguido de los zaragozanos barrios de Santa Isabel, con diez y de la Almozara con siete. Destaca la situación en las ciudades de Huesca con doce y Teruel con once casos diagnosticados.

Aragón ha lamentado la pérdida de tres personas como consecuencia de la enfermedad. El portal de datos provisionales del Gobierno de Aragón ha anunciado que 471 personas han recibido el alta epidemiológica. Desde que comenzó la pandemia, la Comunidad ha registrado 77.460 casos de Covid-19 y 2.543 fallecidos.

Por cierto que en las últimas horas se han detectado once nuevos positivos en el hospital Royo Villanova. Once nuevos casos dentro del brote que se produjo el pasado 28 de noviembre y que afecta al personal sanitario de este centro. Estos once casos se suman a los 45 detectados a finales de noviembre, tras la realización de casi mil pruebas PCR entre el personal del hospital en los últimos días. Recordamos que este brote afectó a las áreas de Medicina Interna y Urología y según ha confirmado Sanidad, no se ha producido ningún caso positivo entre los pacientes del hospital.

