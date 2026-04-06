El Imperio de la Garnacha despliega sus 110 tesoros en el corazón de Zaragoza: "La gente está esperando esta cita"

La Denominación de Origen Campo de Borja ha presentado todos los detalles de la XXII edición de la Muestra de Garnachas, una cita imprescindible en el calendario para los amantes del vino. El evento se celebrará los días 6, 7 y 8 de mayo en el Gran Hotel de Zaragoza, y las entradas ya se encuentran disponibles desde este lunes. El primer día estará dedicado a profesionales, mientras que el público general podrá asistir las tardes del 7 y 8 de mayo.

110 vinos y acompañantes de lujo

En esta edición, los asistentes podrán degustar 110 vinos diferentes procedentes de las 12 bodegas que conforman la denominación de origen. Entre las propuestas se encontrarán las nuevas añadas y alguna novedad destacada, como nuevas elaboraciones de garnacha blanca. El presidente de la D.O., Eduardo Ibáñez, ha señalado que se espera una gran afluencia, ya que "la gente está esperando la cita que tenemos siempre anual".

Que la gente que venga al Gran Hotel pueda estar realmente tomando un vino agradable" Eduardo Ibáñez Presidente de la D.O. Campo de Borja

Para garantizar la comodidad de los asistentes y evitar aglomeraciones, la organización ha establecido un sistema de entradas con un coste de 25 euros. El objetivo es "que la gente que venga al gran hotel pueda estar realmente tomando un vino agradable". Además, el vino no estará solo. La entrada incluye degustaciones de tres productos de calidad diferenciada de Aragón: Ternasco de Aragón, jamón de Teruel y aceite Sierra del Moncayo, que maridan a la perfección con las garnachas de la región.

D.O. CAMPO DE BORJA La entrada incluye degustaciones de tres productos de calidad diferenciada de Aragón.

Novedades, catas y la apuesta por el blanco

Una de las novedades de este año es la creciente apuesta por los vinos blancos. Ibáñez ha confirmado que, aunque la D.O. es conocida por sus tintos, "poco a poco las bodegas también van apostando por los vinos blancos". Este año se suma un nuevo vino de garnacha blanca al que ya existía, respondiendo a una tendencia de consumo que demanda vinos "más suaves" y adaptados a la época estival.

El programa de actividades también incluye catas especializadas durante las tardes del 7 y 8 de mayo. Se trata de una oportunidad para que el público general pueda profundizar en las características de los vinos de la mano de las propias bodegas. Desde la organización se advierte que es necesario realizar cita previa, ya que estas catas son "muy solicitadas" y las plazas son limitadas.

D.O. CAMPO DE BORJA Es necesario realizar cita previa, ya que estas catas son muy solicitadas.

Investigación para descifrar el origen de la garnacha

Es el laboratorio de aromas más importante del mundo y lo tenemos aquí en Zaragoza" Eduardo Ibáñez Presidente de la D.O. Campo de Borja

Eduardo Ibáñez también ha destacado el importante trabajo de investigación que se está llevando a cabo en la denominación. Uno de los proyectos más relevantes es el de garnachas históricas, realizado en colaboración con el doctor Ferreira, de la Universidad de Zaragoza. Según Ibáñez, cuentan con "el laboratorio de aromas más importante del mundo, y lo tenemos aquí en Zaragoza", lo que ha permitido obtener conclusiones sobre el comportamiento de los viñedos viejos y jóvenes.

D.O. CAMPO DE BORJA Cartel anunciador de la edición de este año.

Paralelamente, la Universidad de Navarra ha colaborado en un estudio para determinar con exactitud la edad de los viñedos, algo complejo por la falta de registros detallados de hace décadas. El próximo paso, según el presidente, es investigar el origen exacto de la variedad en la zona, a partir del hallazgo de unas pepitas de 2.000 años en una cueva del santuario de la Misericordia, aunque ya se tiene constancia de su cultivo por los monjes del Monasterio de Veruela en el siglo XII.