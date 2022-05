Iman y su nueva vida en Zaragoza gracias a las escuelas de segunda oportunidad

En España hay 27 escuelas de segunda oportunidad. Varias de ellas se ubican en la ciudad de Zaragoza y gracias a su labor, ayudan a adolescentes y jóvenes a tener una segunda opción de encaminar su futuro después de no encontrar acomodo en la educación reglada. Estas escuelas luchan por rescatar el talento de jóvenes que, por diversas circunstancias, han dejado de estudiar y tampoco encuentran su primera oportunidad laboral.

Es lo que le sucedió a Iman, una joven de 19 años que reside en Zaragoza. "En el colegio me iba bien pero todo cambió al pasar al instituto. Allí no comprendían mi falta de motivación ni las dificultades que tenía de aprendizaje. Simplemente me decían que si no estudiaba no iba a ser nada en la vida. Nadie me informó nunca de estas escuelas de segunda oportunidad. Ahora tengo una alta motivación. Solo quiero formarme. Antes, en cambio, no se me pasaba por la cabeza el hecho de estudiar", nos cuenta en COPE.

Ahora Iman estudia mantenimiento de microinformática y se siente totalmente realizada con su nueva andadura: "Son cosas muy útiles porque puedes repararte tu solo en casa tu teléfono o tu portátil. Además, uso mucho lo que aprendo en clase tanto en casa como con mis amigas. Te sientes muy bien cuando puedes ayudar a alguien con lo que sabes y has aprendido".

Esta joven lleva ya 7 meses en una escuela de segunda oportunidad en Zaragoza y durante este tiempo, afirma, que ha ganado en autoestima y en ganas de salir adelante: "Te tratan como a una persona adulta y me han ayudado a recuperar la motivación y mi autoestima. Voy a querer seguir estudiando y formándome el resto de mi vida".

El objetivo de estas escuelas de segunda oportunidad es que los jóvenes encuentren un puesto de trabajo o vuelvan a la formación reglada, decantándose en muchos de los casos, por ampliar sus estudios a través de la Formación Profesional.

Muchos de estos jóvenes dejan de estudiar al encontrarse en una situación complicada a nivel emocional o familiar. Por eso es importante ofrecerlos una atención integral como nos cuenta en COPE David, responsable del proyecto de escuela de segunda oportunidad en la Fundación Federico Ozanam de Zaragoza: "Cualquier problema que tengan estos chicos y chicas en casa o en los centros escolares les dificulta para seguir con sus estudios. Por ello, aquí se les orienta y se les echa una mano para poder ayudarles en esta etapa de formación. Sin una faceta familiar y emocional completa, es muy difícil poder sacar adelante los estudios. Por eso, les damos una atención integral".

Síguenos en Twitter y Facebook