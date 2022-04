Iceta califica de "imposible" que Aragón quede excluida de la candidatura a los JJOO 2030

Se hará una candidatura igualitaria y equilibrada como pide Aragón. Así se ha referido en Teruel el ministro de deportes, Miquel Iceta, a la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Las posturas siguen a día de hoy muy alejadas. Cataluña no quiere renunciar a llevar el protagonismo, pero Aragón se niega a ser un actor secundario en la candidatura. Nadie se mueve pero al final, dice Iceta, habrá que flexibilizar posturas porque de lo contrario, el Comité Olímpico Internacional echará por tierra la candidatura de España.

"No hay ninguna oportunidad más potente que la celebración de unos Juegos de Invierno para el Pirineo. Nuestra principal baza es que nunca en España se han celebrado unas Olimpiadas de Invierno. Esta baza tenemos que jugarla bien y el primer movimiento es alcanzar un consenso que elimine susceptibilidades hasta conseguir una candidatura equilibrada como pide el presidente de Aragón. Y así va a ser", ha afirmado Iceta.

Asegura el ministro que el Comité Olímpico Español está trabajando para hallar una solución huyendo de las polémicas y que próximamente se volverán a reunir todas las parte implicadas para intentar cerrar antes del verano la candidatura de Aragón y Cataluña a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030: "Nadie se quiere mover pero todo el mundo sabe que si no se mueve, no habrá foto. No todo el mundo será totalmente feliz, pero los acuerdos son así. Lo que en algún momento parecen posiciones muy difíciles de mover, si hay voluntad al final se hace".

E Iceta ha sido sorprendentemente claro al ser preguntado por si es posible una candidatura solo con Cataluña: "Ese es un escenario imposible. En el Comité Olímpico Internacional han recibido una carta firmada por cuatro miembros, no entenderían que ahora alguien se descolgase de eso. Yo quiero un escenario de país en el que Aragón y Cataluña estén totalmente comprometidas".

