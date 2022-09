Ibuprofeno 600, ¿por qué ya no se receta?

Ibuprofeno 600, ¿es perjudicial?. Su uso está cada vez más restringido, acudiéndose en su lugar al Ibuprofeno de 400 mg. Un decreto de 2015 ya limita su venta libre en farmacias, aunque hasta 2019 era fácil conseguirlo. Ahora ya no se vende sin receta pero es más, los médicos de familia han recibido la recomendación de muchas consejerías de salud de comunidades autónomas para que no lo receten a sus pacientes.

Francisca González, médico de familia en Zaragoza, nos ha explicado en COPE los motivos de todo esto: "No hay ningún medicamento exento de riesgo, ni Ibuprofeno de 600 ni de 400. El médico prescribe según la dosis más beneficiosa para el paciente. Lo que sucede con Ibuprofeno es que se ha ido viendo que no hace falta dar dosis altas para que sea eficaz. En 2015 se hizo un estudio en el que se vio que no se conseguía más eficacia con dosis más altas de 400 mg. Con estudios comparativos entre 400 y 600 mg se vio que los efectos beneficiosos no variaban pero sí lo hacían los riesgos gastrointestinales".

Según González para "el dolor leve o moderado es suficiente con 400 mg y si eso no calma al paciente, 600 mg tampoco lo va a hacer". Habría que recurrir por tanto, a otro tipo de medicamento pero, en principio, 400 mg debería ser suficiente para un dolor de cabeza habitual.

El uso del Ibuprofeno ha cambiado mucho en las últimas décadas hasta llegar al punto actual: "El Ibuprofeno hace años era un antiinflamatorio más, e incluso era el patito feo porque era menos potente. Pero con el paso de los años, cuando se vio que otros fármacos antiinflamatorios tenían más efectos adversos, el Ibuprofeno fue ganando terreno por ser el que menos efectos secundarios y menos riesgo tenía para el paciente. Hace años había hasta de 800 mg".

Como con cualquier otro antiinflamatorio, a la hora de tomar Ibuprofeno debemos de tener en cuenta que "es aconsejable tomarlo con agua porque de lo contrario, se pueden quedar restos en el esófago y provocar daños en esta zona. Además hay que evitar tomarlo con alcohol porque el alcohol y el medicamento compiten en el hígado y pueden provocar daños en este órgano. De hecho, aumenta el riesgo de 4 a 5 veces más de tener una hemorragia digestiva".

De todas formas, antes de tomar un medicamento también debemos analizar de dónde puede proceder nuestro dolor. "Si es un dolor de cabeza puede ser porque hemos hecho algo que ha provocado ese dolor. Puede ser por estar medio deshidratados, por una leve insolación, por no haber comido... Si autoevaluamos lo que hemos hecho quizás así podemos solucionar el dolor sin necesidad de un medicamento. Sea comiendo, tumbándonos un rato, dejando de fijar la mirada en el móvil...", nos cuenta González en COPE.

