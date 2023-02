El IAM impulsa un protocolo único contra las agresiones sexuales en el ocio nocturno

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) quiere impulsar un protocolo unitario contra las agresiones sexuales en el ocio nocturno para toda la comunidad. Algunos locales cuentan con iniciativas propias y el propio Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con un protocolo desde el año 2019. El objetivo es unificar criterios porque “se ha demostrado que funcionan”, ha explicado la directora del IAM, María Goikoextea.

La propuesta, que se ha presentado a los responsables de las asociaciones de ocio nocturno de las tres provincias aragonesas, parte de la iniciativa 'Ask for Angela' (pregunta por Ángela) surgida en 2016 en el Reino Unido y que se ha extendido después a otros países. El procedimiento es sencillo: cuando una persona en situación de vulnerabilidad puede acudir a la barra y preguntar por Ángela, un código que permite al personal de sala saber que necesita ayuda y cómo prestársela.

El objetivo es “homogeneizar criterios y protocolos, medidas preventivas y saber cómo responder tanto si hablamos de la víctima como del agresor”, señala Goikoetxea. Se trata de seguir unos “pasos muy sencillos” para que todos los locales “respondan igual ante la violencia sexual”. El IAM tiene previsto hablar también con otras instituciones, como el propio Ayuntamiento de Zaragoza, para tratar de unificar sus protocolos.

FORMACIÓN OBLIGATORIA

Los locales tendrán un distintivo que acredite “que son espacios seguros y que el personal está formado en la prevención, detección y atención y acompañamiento en caso de agresión sexual”.

Una formación que será obligatoria y, dadas las peculiaridades del personal, se realizará on line “para garantizar que se puedan conectar desde todo el territorio y en diferentes horarios”. Alberto Campuzano, presidente de la Asociación de Discotecas provincial de Zaragoza recuerda que muchos trabajos en el sector son efímeros, de fines de semana o en eventos específicos. “Tiene que ser algo que se pueda hacer en una hora, sencillo, didáctico, muy práctico y con mucho sentido común”, señala.

Campuzano tiene claro que “si la gente recibe una formación previa para actuar en caso de emergencia, no se queda en shock ni parado, el protocolo funciona”. Y aunque cuando se creó la legislación del personal de acceso a las salas “este tema no se consideraba relevante”, Campuzano no duda de que en estos momentos “son quienes más tienen que recibir esta formación en la acreditación o renovación del carnet”.

El responsable de las discotecas de Zaragoza asegura que la implicación del sector es indudable. “Intentamos crear una pantalla para cualquier persona que se sienta agredida o que note que su situación está incapacitada, tanto por sumisión química, agresión, amenazas, acoso... Cuando se nos ha pedido ayuda, ha funcionado, necesitamos mejorar y adaptarnos a las leyes”, insiste.

Campuzano concluye que “hay que desterrar unos hábitos viejos que había en la sociedad y que hay adaptarnos a un nuevo marco de igualdad, de respeto y de ocio sano”.

